Georg Ratzinger, der Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI., ist heute morgen in Regensburg verstorben. Der bekannte Kirchenmusiker war über viele Jahre Leiter der weltberühmten Regensburger Domspatzen. Er wurde 96 Jahre alt.

Noch vor wenigen Tagen hatte ihm sein Bruder einen ergreifenden Abschiedsbesuch in Regensburg abgestattet! R.I.P.

In paradisum deducant te angeli;

in tuo adventu suscipiant te martyres,

et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.

Chorus angelorum te suscipiat,

et cum Lazaro, quondam paupere,

æternam habeas requiem.

Statt eines ausführlichen Nachrufs hier ein Video, das den Verstorbenen mit den Regensburger Domspatzen zusammen zeigt: