Unser Foto der Woche kommt aus zwei Gründen aus der Gnadenkapelle des Kölner Heiligtums „Maria in der Kupfergasse“:

Zum einen feiern die Katholiken heute Fronleichnam – zumindest sollten sie es eigentlich heute feiern.

Zum anderen wird dort eine schwarze Muttergottes verehrt. Und wenn ich mich in diesen Tagen überhaupt vor jemanden hinknie, dann ist es vor diesem Gnadenbild – in dem voller Dankbarkeit für die Gnade des Glaubens stolzen Bewusstsein, dass es weltweit keine Religion bzw. Konfession geben dürfte, der der echte Rassismus so fremd ist wie der Katholizismus.

„Segne Du Maria“

Und weil es so schön ist, gibt es das Foto der Woche hier auch noch in bewegten Bildern:

***

Sie wollen auch über Fakten informiert werden, die Ihnen Staatsfunk & Co gezielt verschweigen? Dann können Sie PP hier unterstützen:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP