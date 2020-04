(David Berger) Ähnlich wie in Deutschland nutzen auch in Spanien Muslime die derzeitige Corona-Krise um den Muezzin-Ruf fest in Europa zu installieren. Wo sonst Kirchenglocken in der Stadt Lleida (Katalonien) die Gläubigen zum Gebet rufen, erschallt seit der Corona-Krise der Ruf des Muezzin.

Unser Video des Tages kommt aus Spanien, genauer aus Katalonien. Die Kathedrale La Seu Vella ist das berühmte Wahrzeichen der Stadt Lleida in Katalonien. Hoch über der Stadt thront das Gotteshaus auf einem Hügel und kündet von der großen katholischen Tradition Kataloniens.

Von dort aus ruft nun der Meuzzin zum Gebet. Die Aufnahmen dokumentiert die Vereinnahmung der alten Kathedrale durch Moslems, die von dort zum muslimischen Gebet rufen.

Corona-Krise wird zum Einfallstor für öffentliche Muezzinrufe

Ähnlich wie in Deutschland nutzen auch in Spanien Muslime die derzeitige Corona-Krise um den Muezzin-Ruf fest in Europa zu installieren: Das Video zeigt Mitglieder der muslimischen Gemeinde, die eine Lautsprecheranlage auf dem Kirchenhügel installierten, um die Ramadan-Rufe über die ganze Stadt hörbar auszurufen.

Der Stadtrat von Lleida hat – so spanische Medien – die Aktion genehmigt.

Auf folgendem Video kann man auch gut den Zusammenhang mit der Kathedrale sehen:

Spanien: Die Kathedrale La Seu Vella ist das berühmte Wahrzeichen der Stadt Lleida in Katalonien. Das Bauwerk thront auf einem Hügel hoch über der Stadt. Diese Aufnahme dokumentiert die Vereinnahmung der alten Kathedrale durch Moslems, die von dort zum muslimischen Gebet rufen. pic.twitter.com/rAUXPdMTSu — Matze (@fuffimatze) April 28, 2020

