Es läuft immer gleich ab: Trump spricht eine verbotene Wahrheit aus und die Moralischen toben. Da ihn das zurecht völlig kalt lässt, legt sich das schnell wieder und die ersten Mitdenkenden merken, dass er uneingeschränkt Recht hatte. Dann kommen sie aus der Deckung und es heißt: „Wir sagen es ja nicht gerne, aber…“

Und irgendwann sind dann nur noch die Geistesgiganten wie die Weltkanzlerin und der Größte Außenminister aller Zeiten da, um sich als das letzte Aufgebot hinter die armen korrupten Vereine und Sh*tholes zu stellen, die Trump so gemein als solche geoutet hatte. Und zum Trost lassen sie ordentlich Kohle springen. (Christian Rogler)

Anstatt Peking für seine anfänglichen Versuche, den Ausbruch zu vertuschen, zu kritisieren, lobte Dr. Tedros stattdessen den chinesischen Präsidenten Xi Jinping für seine „sehr seltene Führung“ und China für seine „Transparenz“ in seiner Reaktion auf den Virus. Ein Gastbeitrag von Con Coughlin

Als die für die Aufrechterhaltung globaler Gesundheitsstandards verantwortliche Körperschaft sollte die von der UNO gesponserte Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Umgang mit allen Mitgliedstaaten, unabhängig davon, wie mächtig sie sein mögen, einen ausgewogenen Ansatz verfolgen.

Aus diesem Grund hat die eklatante pro-China-Voreingenommenheit, die die Organisation bei ihrer Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie gezeigt hat, eine Reihe von ernsthaften Fragen über den Umgang der WHO mit der Krise aufgeworfen.

Gemäß der Verfassung der WHO, in der die Leitungsstruktur und die Grundsätze der Organisation festgelegt sind, hat die in Genf ansässige Organisation den Auftrag, „allen Völkern das höchstmögliche Gesundheitsniveau zu sichern“.

„China-zentrisch“

Der Vorwurf der Trump-Regierung, das globale Gremium sei „China-zentrisch“ geworden und im Umgang mit Peking wegen der Pandemie „voreingenommen“ gewesen, deutet daher darauf hin, dass die Organisation ihrer Pflicht, alle Mitgliedsstaaten gleich zu behandeln, nicht nachgekommen ist.

Dies hat US-Präsident Donald J. Trump dazu veranlasst, mit einer Kürzung der WHO-Mittel zu drohen, ein Schritt, der sich für die Organisation als katastrophal erweisen könnte, da die USA ihr wichtigster Geldgeber sind.

Die geringe Meinung von Präsident Trump über die WHO spiegelte sich diese Woche in einem eindringlichen Twitter-Beitrag wider, in dem er schrieb:

„Die WHO hat es wirklich vermasselt. Aus irgendeinem Grund, weitgehend von den Vereinigten Staaten finanziert, aber sehr China-zentrisch. Das werden wir uns genau ansehen. Glücklicherweise habe ich ihren Rat, unsere Grenzen für China offen zu halten, schon früh zurückgewiesen. Warum haben sie uns eine derart falsche Empfehlung gegeben?“

Warum in der Tat?

Mr. Trump wiederholte die Anschuldigungen dann bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Dienstag. „Sie nannten es falsch. Sie haben wirklich — sie haben den Schuss nicht gehört“, sagte der Präsident. „Und wir werden die Gelder, die für die WHO ausgegeben werden, zurückstellen. Wir werden sie sehr stark einschränken und dann werden wir sehen.“

Wuhan und New York

Der sich vertiefende Streit zwischen Washington und der WHO kommt zu einer Zeit, in der die USA mit einer sich verschlimmernden Zahl von Todesopfern zu kämpfen haben, während die Chinesen feiern, dass die Bürger in Wuhan, der chinesischen Stadt, aus der das Virus angeblich stammt, nach einer mehr als zweimonatigen totalen Abriegelung durch das autoritäre chinesische Regime wieder ein normales Leben beginnen.

Im Gegensatz dazu sind die USA besonders stark von der Pandemie betroffen, wobei der Bundesstaat New York am Dienstag mit 731 Todesopfern den höchsten Anstieg an einem einzigen Tag meldete.

Die Trump-Regierung ist zunehmend der Ansicht, dass die USA nicht so sehr leiden würden, wenn die WHO in ihren Beziehungen zu Peking strenger gewesen wäre, als der Ausbruch Ende 2019 in Wuhan erstmals entdeckt wurde.

Ein Grossteil der Schuld für die schreckliche Leistung der WHO während des Ausbruchs wird im Übrigen Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der WHO, zugeschrieben. Der ehemalige äthiopische Gesundheitsminister wurde in seinem Heimatland zum ersten Mal bekannt, als er im Politbüro der marxistisch-leninistischen Volksbefreiungsfront Tigray tätig war.

Dr. Tedros war früher ein großer Bewunderer des ehemaligen rhodesischen Diktators Robert Mugabe und ernannte ihn sogar zum Botschafter des guten Willens für die WHO, eine Entscheidung, die er nach einem internationalen Aufschrei widerrufen musste.

WHO schuld an Pandemie?

Wie Mugabe genoss auch Dr. Tedros gute Beziehungen zu Chinas regierender kommunistischer Partei, und er gewann die Wahl zu seiner jetzigen Position, nachdem er bei den Wahlen im Mai 2017 die Unterstützung Chinas erhalten hatte.

Seine langjährigen Beziehungen zu Peking könnten dazu beitragen, zu erklären, warum die WHO China so entgegenkommend begegnet ist, obwohl die Coronavirus-Pandemie ihren Ursprung in Wuhan hatte. Anstatt Peking für seine anfänglichen Versuche, den Ausbruch zu vertuschen, zu kritisieren, lobte Dr. Tedros stattdessen den chinesischen Präsidenten Xi Jinping für seine „sehr seltene Führung“ und China für seine „Transparenz“ in seiner Reaktion auf das Virus.

Viele Nationen, einschließlich der USA und Großbritanniens, glauben, dass Dr. Tedros‘ Zögern, China wegen seines Umgangs mit dem Coronavirus-Ausbruch zu konfrontieren, der Grund dafür ist, dass es jetzt zu einer Pandemie geworden ist, wobei die meisten westlichen Länder gezwungen waren, in einem verspäteten Versuch, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, Lockdown-Maßnahmen einzuführen.

Es überrascht nicht, dass Dr. Tedros mit weit verbreiteten Rücktrittsforderungen konfrontiert ist, nicht zuletzt in den USA, wo amerikanische Politiker sagen, er habe zu viel Vertrauen in die Berichterstattung Pekings über das Ausmaß der Ausbreitung der Krankheit gesetzt.

Wenn die Untersuchungen des Ausbruchs zum Schluss kommen, dass die verheerenden globalen Folgen hätten vermieden werden können, wenn Dr. Tedros anders gehandelt hätte, dann bleibt dem WHO-Chef nichts anderes übrig, als seinen Rücktritt einzureichen.

*

Con Coughlin ist Herausgeber des Telegraph für Verteidigung und Auswärtige Angelegenheiten und ein Distinguished Senior Fellow am Gatestone Institute. Hier erschien der Beitrag zuerst. Übersetzung Daniel Heinger.

***

Hier können Sie PP unterstützen:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Spende PP