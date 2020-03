In den letzten Wochen haben die EU-Mitgliedstaaten ihre Grenzen geschlossen, den Export kritischer Güter verboten und humanitäre Hilfe zurückgehalten. Die Europäische Zentralbank, der Garant der europäischen Einheitswährung, hat die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, Italien, in ihrer einzigartigen Stunde der Not mit beispielloser Verachtung behandelt. Die von der Pandemie am schlimmsten betroffenen Mitgliedstaaten — Italien und Spanien — wurden von den anderen Mitgliedstaaten im Stich gelassen und mussten alleine kämpfen. Ein Gastbeitrag von Sören Kern

Während die Coronavirus-Pandemie in Europa wütet — wo inzwischen mehr als 250.000 Menschen mit der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) diagnostiziert wurden und 15.000 gestorben sind — bröckeln die Grundpfeiler der Europäischen Union Stück für Stück.

Angesichts einer existenziellen Bedrohung kehren die EU-Mitgliedstaaten, die weit davon entfernt sind, sich zusammenzuschließen, um der Pandemie als einheitlicher Block zu begegnen, instinktiv zur Verfolgung des nationalen Interesses zurück. Nachdem sie jahrelang den US-Präsidenten Donald J. Trump dafür kritisiert haben, dass er eine „America First“-Politik betreibt, kehren die europäischen Staats- und Regierungschefs zu genau dem Nationalismus zurück, den sie öffentlich verachtet haben.

Idee der postnationalen Weltordnung hat versagt

Seitdem die Bedrohung durch das Coronavirus in den Blickpunkt gerückt ist, haben die Europäer kaum noch etwas von der hochgesinnten multilateralen Solidarität gezeigt, die jahrzehntelang dem Rest der Welt als Fundament der europäischen Einheit verkauft wurde. Die einzigartige Marke der EU, die als Modell für eine postnationale Weltordnung gilt, hat sich als leere Fiktion erwiesen.

In den letzten Wochen haben die EU-Mitgliedstaaten ihre Grenzen geschlossen, den Export von kritischen Gütern verboten und humanitäre Hilfe zurückgehalten. Die Europäische Zentralbank, der Garant der europäischen Einheitswährung, hat die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, Italien, in ihrer einzigartigen Stunde der Not mit beispielloser Verachtung behandelt. Die von der Pandemie am schlimmsten betroffenen Mitgliedstaaten — Italien und Spanien — wurden von den anderen Mitgliedstaaten im Stich gelassen und mussten alleine kämpfen.

Die Saat der Europäischen Union wurde in die Asche des Zweiten Weltkriegs gepflanzt. Im Mai 1949 verkündete Robert Schuman, einer der Gründerväter der EU, mutig die Schaffung eines neuen Weltsystems:

„Wir führen ein großes Experiment durch, die Erfüllung desselben immer wiederkehrenden Traums, der die Völker Europas seit zehn Jahrhunderten immer wieder beschäftigt: die Schaffung einer Organisation zwischen ihnen, die dem Krieg ein Ende setzt und einen ewigen Frieden garantiert“.

Innerhalb weniger Wochen löst sich die EU auf

Die Europäische Union, die seit sieben Jahrzehnten im Entstehen begriffen ist, löst sich nun in Echtzeit auf — binnen Wochen. Nachdem sich der Staub der Coronavirus-Pandemie gelegt hat, werden die EU-Institutionen mit ziemlicher Sicherheit wie bisher weiterarbeiten. Es wurde zu viel politisches und wirtschaftliches Kapital in das europäische Projekt investiert, als dass die europäischen Eliten etwas anderes tun könnten. Die Anziehungskraft der EU als postnationales Modell für die eigenen Bürger, und noch viel weniger für den Rest der Welt, wird jedoch verflogen sein.

Zu den jüngsten Beispielen für die einseitige Verfolgung nationaler Interessen durch europäische Führer, von denen viele öffentlich für den Globalismus eintreten, aber in Zeiten der Verzweiflung dem Nationalismus verfallen, gehören:

Frankreich . Am 3. März beschlagnahmte Frankreich alle im Land hergestellten Schutzmasken. „Wir werden sie an medizinisches Fachpersonal und an die vom Coronavirus betroffenen Franzosen verteilen“, schrieb der französische Präsident Emmanuel Macron auf Twitter. Am 6. März zwang die französische Regierung Valmy SAS, einen Hersteller von Gesichtsmasken in der Nähe von Lyon, einen Auftrag des britischen National Health Service über Millionen von Masken zu stornieren.

. Am 3. März beschlagnahmte Frankreich alle im Land hergestellten Schutzmasken. „Wir werden sie an medizinisches Fachpersonal und an die vom Coronavirus betroffenen Franzosen verteilen“, schrieb der französische Präsident Emmanuel Macron auf Twitter. Am 6. März zwang die französische Regierung Valmy SAS, einen Hersteller von Gesichtsmasken in der Nähe von Lyon, einen Auftrag des britischen National Health Service über Millionen von Masken zu stornieren. Deutschland , 4. März. Deutschland verbot den Export von medizinischer Schutzausrüstung wie Schutzbrillen, Atemschutzmasken, Schutzmäntel, Schutzanzüge und Handschuhe. Am 7. März berichtete die Schweizer Neue Zürcher Zeitung , dass die deutschen Zollbehörden die Rückkehr eines Schweizer Lastwagens mit 240.000 Schutzmasken in die Schweiz, die nicht Mitglied der EU ist, verhindern. Die Schweizer Regierung bestellte den deutschen Botschafter ein, um gegen das Exportverbot zu protestieren. „Bei diesen Kontakten wurden die deutschen Behörden aufgefordert, die blockierten Produkte unverzüglich freizugeben“, wurde ein Schweizer Regierungssprecher zitiert. Nach einer Gegenreaktion anderer EU-Mitgliedsstaaten kehrte Deutschland am 19. März den Kurs um und hob das Exportverbot auf.

, 4. März. Deutschland verbot den Export von medizinischer Schutzausrüstung wie Schutzbrillen, Atemschutzmasken, Schutzmäntel, Schutzanzüge und Handschuhe. Am 7. März berichtete die Schweizer , dass die deutschen Zollbehörden die Rückkehr eines Schweizer Lastwagens mit 240.000 Schutzmasken in die Schweiz, die nicht Mitglied der EU ist, verhindern. Die Schweizer Regierung bestellte den deutschen Botschafter ein, um gegen das Exportverbot zu protestieren. „Bei diesen Kontakten wurden die deutschen Behörden aufgefordert, die blockierten Produkte unverzüglich freizugeben“, wurde ein Schweizer Regierungssprecher zitiert. Nach einer Gegenreaktion anderer EU-Mitgliedsstaaten kehrte Deutschland am 19. März den Kurs um und hob das Exportverbot auf. Österreich , 10. März. Österreich ist das erste EU-Land, das seine Grenzen zu einem anderen EU-Land geschlossen hat. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte Kontrollen entlang der Grenze zu Italien und ein Einreiseverbot für die meisten Reisenden von dort aus an. „Oberste Priorität“, so Kurz, „ist es, die Ausbreitung und damit die Einschleppung der Krankheit in unsere Gesellschaft zu verhindern. Deshalb gibt es ein Einreiseverbot für Menschen aus Italien nach Österreich, mit Ausnahme von Personen, die ein ärztliches Attest haben, das ihre Gesundheit bestätigt. Die Regierung kündigte auch ein Verbot aller Flug- und Bahnreisen nach Italien an. Die Entscheidung Österreichs drohte, den sogenannten Schengen-Raum nichtig zu machen, der 1995 in Kraft trat und die Notwendigkeit von Pässen und anderen Arten von Kontrollen an den gegenseitigen Grenzen von 26 europäischen Ländern abschafft.

, 10. März. Österreich ist das erste EU-Land, das seine Grenzen zu einem anderen EU-Land geschlossen hat. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte Kontrollen entlang der Grenze zu Italien und ein Einreiseverbot für die meisten Reisenden von dort aus an. „Oberste Priorität“, so Kurz, „ist es, die Ausbreitung und damit die Einschleppung der Krankheit in unsere Gesellschaft zu verhindern. Deshalb gibt es ein Einreiseverbot für Menschen aus Italien nach Österreich, mit Ausnahme von Personen, die ein ärztliches Attest haben, das ihre Gesundheit bestätigt. Die Regierung kündigte auch ein Verbot aller Flug- und Bahnreisen nach Italien an. Die Entscheidung Österreichs drohte, den sogenannten Schengen-Raum nichtig zu machen, der 1995 in Kraft trat und die Notwendigkeit von Pässen und anderen Arten von Kontrollen an den gegenseitigen Grenzen von 26 europäischen Ländern abschafft. Slowenien , 11. März. Die Regierung hat einige Grenzübergänge zu Italien geschlossen und an den noch offenen Grenzen mit Gesundheitskontrollen begonnen, um die Verbreitung des Virus zu bekämpfen.

, 11. März. Die Regierung hat einige Grenzübergänge zu Italien geschlossen und an den noch offenen Grenzen mit Gesundheitskontrollen begonnen, um die Verbreitung des Virus zu bekämpfen. Tschechische Republik , 12. März. Premierminister Andrej Babiš schloss die Grenzen des Landes zu Deutschland und Österreich und verbot auch die Einreise von Ausländern, die aus anderen risikoreichen Ländern kommen. Am 22. März erklärte die Regierung, dass die Grenzbeschränkungen bis zu zwei Jahre dauern können.

, 12. März. Premierminister Andrej Babiš schloss die Grenzen des Landes zu Deutschland und Österreich und verbot auch die Einreise von Ausländern, die aus anderen risikoreichen Ländern kommen. Am 22. März erklärte die Regierung, dass die Grenzbeschränkungen bis zu zwei Jahre dauern können. Schweiz , 13. März. Die Schweizer Regierung hat Grenzkontrollen zu anderen europäischen Ländern eingeführt. Die Schweiz ist zwar nicht Mitglied der Europäischen Union, gehört aber dem Schengen-Raum an.

, 13. März. Die Schweizer Regierung hat Grenzkontrollen zu anderen europäischen Ländern eingeführt. Die Schweiz ist zwar nicht Mitglied der Europäischen Union, gehört aber dem Schengen-Raum an. Italien, 13. März. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat die Forderungen Italiens nach finanzieller Unterstützung zur Bewältigung der Pandemie zurückgewiesen. Nachdem ihre Bemerkungen die Finanzmärkte erschüttert hatten, sagte Lagarde, dass die EZB „sich voll und ganz dafür einsetzt, jegliche Zersplitterung in einem schwierigen Moment für die Eurozone zu vermeiden“. Der italienische Präsident Sergio Mattarella antwortete, Italien habe ein Recht darauf, Solidarität statt Hindernisse von jenseits seiner Grenzen zu erwarten.

Die Italiener zeigen gerade, was sie von der #EU und dem „immer stärkeren Zusammenwachsen“ halten. Der Zorn ist verständlich, da #Italien in der #Corona-Krise von der EU weitgehend im Stich gelassen wurde. Sehen wir nun den #ItalExit ❓pic.twitter.com/XIS0hYpl65 — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) March 28, 2020

Dänemark , 14. März. Premierministerin Mette Frederiksen verhängte bis mindestens 13. April Grenzkontrollen für den gesamten Land-, See- und Luftverkehr.

, 14. März. Premierministerin Mette Frederiksen verhängte bis mindestens 13. April Grenzkontrollen für den gesamten Land-, See- und Luftverkehr. Polen , 15. März. Die Regierung schloss die Grenzen des Landes für alle außer für polnische Bürger oder Personen mit einer polnischen Aufenthaltsgenehmigung.

, 15. März. Die Regierung schloss die Grenzen des Landes für alle außer für polnische Bürger oder Personen mit einer polnischen Aufenthaltsgenehmigung. Deutschland , 16. März. Deutschland, das größte und mächtigste Land in der Europäischen Union, hat Kontrollen an seinen Grenzen zu Österreich, Dänemark, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz eingeführt. Der Schritt erfolgte, nachdem Deutschland an nur einem Tag 1.000 neue Fälle von COVID-19 registriert hatte.

, 16. März. Deutschland, das größte und mächtigste Land in der Europäischen Union, hat Kontrollen an seinen Grenzen zu Österreich, Dänemark, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz eingeführt. Der Schritt erfolgte, nachdem Deutschland an nur einem Tag 1.000 neue Fälle von COVID-19 registriert hatte. Ungarn , 16. März. Premierminister Viktor Orbán stoppt den gesamten Personenverkehr nach Ungarn und lässt nur ungarische Staatsbürger ins Land einreisen.

, 16. März. Premierminister Viktor Orbán stoppt den gesamten Personenverkehr nach Ungarn und lässt nur ungarische Staatsbürger ins Land einreisen. Spanien , 16. März. Innenminister Fernando Grande-Marlaska hat die Einrichtung von Kontrollen an allen Landgrenzen verfügt.

, 16. März. Innenminister Fernando Grande-Marlaska hat die Einrichtung von Kontrollen an allen Landgrenzen verfügt. Serbien , 16. März. Präsident Aleksandar Vučić erklärte den Ausnahmezustand aufgrund des Coronavirus. Er verurteilte die EU für die Beschränkung der Exporte von medizinischer Ausrüstung und bat seinen „Freund und Bruder“, den chinesischen Führer Xi Jinping, um Hilfe. „Europäische Solidarität gibt es nicht“, sagte Vučić. „Das war ein Märchen auf dem Papier. Ich habe einen besonderen Brief an die Einzigen geschickt, die helfen können, und das ist China“. Serbien beantragte 2009 die Mitgliedschaft in der EU. Die Beitrittsgespräche begannen im Januar 2014.

, 16. März. Präsident Aleksandar Vučić erklärte den Ausnahmezustand aufgrund des Coronavirus. Er verurteilte die EU für die Beschränkung der Exporte von medizinischer Ausrüstung und bat seinen „Freund und Bruder“, den chinesischen Führer Xi Jinping, um Hilfe. „Europäische Solidarität gibt es nicht“, sagte Vučić. „Das war ein Märchen auf dem Papier. Ich habe einen besonderen Brief an die Einzigen geschickt, die helfen können, und das ist China“. Serbien beantragte 2009 die Mitgliedschaft in der EU. Die Beitrittsgespräche begannen im Januar 2014. Tschechische Republik , 17. März. Die tschechischen Behörden beschlagnahmten 110.000 Gesichtsmasken, die China an Italien geschickt hatte. Am 23. März übergab die Tschechische Republik das beschlagnahmte Material an Italien. „Im Bus befinden sich 110.000 Masken als Geschenk an Italien, die das Material ersetzen sollen, das wahrscheinlich ein chinesisches Geschenk für italienische Landsleute war“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Zuzana Stichova.

, 17. März. Die tschechischen Behörden beschlagnahmten 110.000 Gesichtsmasken, die China an Italien geschickt hatte. Am 23. März übergab die Tschechische Republik das beschlagnahmte Material an Italien. „Im Bus befinden sich 110.000 Masken als Geschenk an Italien, die das Material ersetzen sollen, das wahrscheinlich ein chinesisches Geschenk für italienische Landsleute war“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Zuzana Stichova. Deutschland , 18. März. Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte in einer der seltenen im Fernsehen übertragenen Rede alle Deutschen auf, Regeln zu befolgen, die darauf abzielen, direkte soziale Kontakte zu reduzieren und möglichst viele Neuinfektionen zu vermeiden. „Es ist ernst“, sagte sie. „Nehmen Sie es ernst. Seit der deutschen Wiedervereinigung, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es noch nie eine Herausforderung für unser Land, bei der solidarisches Handeln so entscheidend war. Merkels Ansprache an die Nation war das erste Mal seit fast 15 Jahren im Amt, dass sie sich anders als in ihrer jährlichen Neujahrsansprache an das Land wandte. Die Europäische Union und andere EU-Mitgliedstaaten hat sie nicht erwähnt.

, 18. März. Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte in einer der seltenen im Fernsehen übertragenen Rede alle Deutschen auf, Regeln zu befolgen, die darauf abzielen, direkte soziale Kontakte zu reduzieren und möglichst viele Neuinfektionen zu vermeiden. „Es ist ernst“, sagte sie. „Nehmen Sie es ernst. Seit der deutschen Wiedervereinigung, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es noch nie eine Herausforderung für unser Land, bei der solidarisches Handeln so entscheidend war. Merkels Ansprache an die Nation war das erste Mal seit fast 15 Jahren im Amt, dass sie sich anders als in ihrer jährlichen Neujahrsansprache an das Land wandte. Die Europäische Union und andere EU-Mitgliedstaaten hat sie nicht erwähnt. Belgien , 22. März. Das Coronavirus hat die Spannungen zwischen dem Belgien mit Schliessungen und den Niederlanden, die keine Schliessungen haben, angeheizt. „In den Niederlanden sind die Geschäfte noch immer geöffnet und Treffen von 100 Personen erlaubt — das sind Brutstätten für das Virus“, sagte Marino Keulen, Bürgermeister der belgischen Grenzstadt Lanaken. Die belgischen Behörden haben entlang der Grenze Barrikaden errichtet und ordnen an, dass Autos mit niederländischen Nummernschildern umkehren und nach Hause zurückkehren müssen. Keulen nannte die Grenzkontrollen ein „Signal an Den Haag“, um „schnell zu reagieren“ und sich mit den Nachbarländern abzustimmen. „Die niederländische Regierung ist inkompetent und lächerlich in ihrer Reaktion auf die Coronavirus-Krise“, sagte Leopold Lippens, der Bürgermeister der belgischen Küstenstadt Knokke-Heist. „Die Niederlande tun nichts, also müssen wir uns schützen.“

, 22. März. Das Coronavirus hat die Spannungen zwischen dem Belgien mit Schliessungen und den Niederlanden, die keine Schliessungen haben, angeheizt. „In den Niederlanden sind die Geschäfte noch immer geöffnet und Treffen von 100 Personen erlaubt — das sind Brutstätten für das Virus“, sagte Marino Keulen, Bürgermeister der belgischen Grenzstadt Lanaken. Die belgischen Behörden haben entlang der Grenze Barrikaden errichtet und ordnen an, dass Autos mit niederländischen Nummernschildern umkehren und nach Hause zurückkehren müssen. Keulen nannte die Grenzkontrollen ein „Signal an Den Haag“, um „schnell zu reagieren“ und sich mit den Nachbarländern abzustimmen. „Die niederländische Regierung ist inkompetent und lächerlich in ihrer Reaktion auf die Coronavirus-Krise“, sagte Leopold Lippens, der Bürgermeister der belgischen Küstenstadt Knokke-Heist. „Die Niederlande tun nichts, also müssen wir uns schützen.“ Spanien , 25. März. Nachdem die spanische Regierung keine Hilfe von der Europäischen Union erhalten hatte, bat sie die NATO um Hilfe bei der Beschaffung von 1,5 Millionen Gesichtsmasken und 450.000 Atemschutzgeräten. Der NATO fehlt dieses Material und sie beschränkt sich darauf, das spanische Ersuchen an die übrigen 29 Verbündeten weiterzuleiten, von denen viele auch Mitglieder der EU sind.

, 25. März. Nachdem die spanische Regierung keine Hilfe von der Europäischen Union erhalten hatte, bat sie die NATO um Hilfe bei der Beschaffung von 1,5 Millionen Gesichtsmasken und 450.000 Atemschutzgeräten. Der NATO fehlt dieses Material und sie beschränkt sich darauf, das spanische Ersuchen an die übrigen 29 Verbündeten weiterzuleiten, von denen viele auch Mitglieder der EU sind. Polen , 25. März. Die polnischen Behörden verhinderten den Export von Hunderttausenden von Flaschen mit Handdesinfektionsmitteln nach Norwegen, das nicht Mitglied der EU ist. Das norwegische Unternehmen Norenco produziert und verpackt in einer eigenen Fabrik in Polen Handdesinfektionsmittel für den skandinavischen Markt. Norenco-Chef Arne Haukland sagte, nachdem er eine Exportlizenz beantragt hatte, seien fünf Männer in der Fabrik eingetroffen und hätten verlangt, dass ihnen der Bestand an Handdesinfektionsmitteln gezeigt werde. Er sagte, das Unternehmen habe daraufhin ein Schreiben erhalten, in dem es aufgefordert wurde, jedes von ihm hergestellte Handdesinfektionsmittel zu einem Festpreis an die örtlichen Stadtbehörden in Lubin zu verkaufen, und zwar im Rahmen der Anfang März in Polen verabschiedeten Notstandsgesetze für Coronaviren. Die Beschlagnahmung wird das Versorgungsproblem der norwegischen Krankenhäuser noch verschärfen.

, 25. März. Die polnischen Behörden verhinderten den Export von Hunderttausenden von Flaschen mit Handdesinfektionsmitteln nach Norwegen, das nicht Mitglied der EU ist. Das norwegische Unternehmen Norenco produziert und verpackt in einer eigenen Fabrik in Polen Handdesinfektionsmittel für den skandinavischen Markt. Norenco-Chef Arne Haukland sagte, nachdem er eine Exportlizenz beantragt hatte, seien fünf Männer in der Fabrik eingetroffen und hätten verlangt, dass ihnen der Bestand an Handdesinfektionsmitteln gezeigt werde. Er sagte, das Unternehmen habe daraufhin ein Schreiben erhalten, in dem es aufgefordert wurde, jedes von ihm hergestellte Handdesinfektionsmittel zu einem Festpreis an die örtlichen Stadtbehörden in Lubin zu verkaufen, und zwar im Rahmen der Anfang März in Polen verabschiedeten Notstandsgesetze für Coronaviren. Die Beschlagnahmung wird das Versorgungsproblem der norwegischen Krankenhäuser noch verschärfen. Frankreich, 25. März. Präsident Emmanuel Macron rief in einer Ansprache an die Nation in einem Militärkrankenhaus in der östlichen Stadt Mulhouse, die vom Coronavirus besonders stark betroffen ist, zur nationalen, nicht zur europäischen Einheit auf: „Wenn wir uns in den Krieg stürzen, greifen wir voll ein, mobilisieren wir vereint. Ich sehe in unserem Land Faktoren der Spaltung, Zweifel, all jene, die das Land zersplittern wollen, wenn es nur eine einzige Besessenheit geben muss: die Einheit im Kampf gegen das Virus. Ich rufe zu dieser Einheit und diesem Engagement auf“.

In Italien ergab eine am 18. März veröffentlichte landesweite Umfrage, dass 88% der Italiener glauben, dass die EU ihrem Land nicht hilft. Nur 4 % dachten das Gegenteil, während 8 % keine Meinung dazu hatten. Mehr als zwei Drittel (67%) der Italiener gaben an, dass sie glauben, dass die Zugehörigkeit zur Europäischen Union ein Nachteil für ihr Land sei.

Ideologie der offenen Grenzen hat endgültig versagt

In einem Artikel mit der Überschrift „Coronavirus bedroht die europäische Einheit“ stellte Bill Wirtz, ein politischer Kommentator aus Luxemburg, fest:

„Während sich das Coronavirus entfaltet, schließen die Schengen-Länder ihre eigenen Grenzen. Ob sie dies tun, weil sie glauben, dass eine koordinierte europäische Antwort ineffizient wäre, oder ob sie glauben, dass ihre eigenen Wähler es ihnen nicht abkaufen würden — in diesem Stadium ist es irrelevant. Allein die Tatsache, dass die Grenzen in Europa wieder sichtbar sind, ist ein Misserfolg für die Integrität des Schengener Abkommens für offene Grenzen…

„Eine koordinierte Reaktion der EU auf diese Krise gibt es nicht, und da die Empfehlungen auf taube Ohren stoßen, befindet sich Brüssel in einer Vertrauenskrise. Es gibt keine unionsweite Krisenreaktion, keine koordinierten Tests oder Forschung. Schlimmer noch, die EU-Institutionen sind Zuschauer eines Krieges zwischen Ländern, die versuchen, die Exporte von medizinischen Gütern zu begrenzen, um sie für sich zu behalten. In Krisenzeiten hat sich der wahre Einfluss und die Kapazität der EU gezeigt, und das ist sehr wenig.

„So wie es aussieht, haben die Länder mit einer Krise zu kämpfen, in der Krankenhausbetten, medizinische Ausrüstung und allgemeine Ressourcen fehlen. Wenn das Virus jemals tiefer liegen sollte als jetzt und die Schlussfolgerung gezogen wird, dass die Europäische Union im Auge des Sturms ein machtloser Zuschauer war (was sie auch ist), dann könnten das Schengener Abkommen und die offenen Grenzen in Europa sich mit einer schwierige Erholungsphase auseinander setzen müssen.“

Solidarität ist im Block zusammengebrochen

Darren McCaffrey, der politische Redakteur des in Frankreich ansässigen Nachrichtensenders Euronews, schrieb:

„In den vergangenen Wochen ist die Solidarität im Block zusammengebrochen. Die Länder haben begonnen, Grenzkontrollen für benachbarte EU-Länder einzuführen, und sogar Deutschland hat Schritte unternommen, um den Strom von Menschen zu steuern, die in sein Gebiet ein- und ausreisen.

„Am Dienstag bildete sich an der polnisch-deutschen Grenze eine 35 Kilometer lange Schlange, in der Hunderte von Europäer — Letten, Esten und Litauern — in Lastwagen, Autos und Bussen festsaßen.

„Da die EU Maßnahmen ergreifen muss, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, machen sich viele Sorgen um das Wesen der Europäischen Union und ihre vier Freiheiten [den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen].

„Was ist die EU, wenn sich ihre eigenen Bürger nicht frei bewegen können? Was ist der Binnenmarkt, wenn Waren die Grenzen Europas nicht ungehindert passieren können?“

In einem Artikel mit dem Titel „Nations First: Die EU kämpft um Relevanz im Kampf gegen das Coronavirus“, stellte das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel fest:

„Während die Pandemie in Europa um sich greift, zeigt die jahrzehntealte Union ihre Schwächen. Während es der EU gelungen ist, Brexit und die Euro-Krise zu überleben, könnte sich die Corona-Krise noch als unüberwindbare Herausforderung erweisen.

„Anstatt zu versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden, wird der Kontinent balkanisiert und kehrt zu nationalen Lösungen zurück. Anstatt sich gegenseitig zu helfen, horten die EU-Länder Gesichtsmasken, wie panische Europäer Toilettenpapier horten. Die frühzeitige Entscheidung einiger EU-Mitgliedsstaaten, keine medizinischen Geräte nach Italien zu exportieren — dem EU-Land, das bisher am stärksten von der Pandemie betroffen ist — hat sogar die mangelnde europäische Solidarität überschattet, die der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in der Flüchtlingskrise gezeigt hat.

„Die Europäer sind sogar in der Frage, wie das Virus zu bekämpfen ist, gespalten. Während Deutschland dafür sorgen will, dass möglichst viele Menschen mit dem Virus gar nicht erst in Berührung kommen und sich infizieren, wollen die Niederlande, dass möglichst viele gesunde Menschen COVID-19 bekommen und überwinden und damit immun werden. Das Signal ist klar: Wenn es ernst wird, kümmert sich jeder Mitgliedsstaat auch 60 Jahre nach der Gründung der Gemeinschaft zunächst ausschließlich um sich selbst“.

Soeren Kern ist ein Senior Fellow am New Yorker Gatestone Institute. Hier erschien sein Beitrag zuerst in englischer Sprache. Übersetzung Daniel Heiniger.

