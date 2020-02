Heute Abend: Alice Weidel bei „Anne Will“ (ARD)

Alice Weidel lässt uns auf Facebook wissen: „Heute Abend bin ich in der Talkshow von Anne Will zu Gast. Titel der Sendung: „Wahl-Eklat in Thüringen – welche Konsequenzen hat der Tabubruch?“ Los geht’s um 21:45 Uhr in der ARD. Unbedingt einschalten!“

Link zur Sendung: https://daserste.ndr.de/annewill/

Wie geht es weiter in Thüringen?

Im Text zur Sendung heißt es: „Nur einen Tag nachdem sich der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich auch mit den Stimmen der AfD zum thüringischen Ministerpräsidenten wählen ließ, kündigte er schon wieder seinen Rückzug an. Doch der politische Schaden nach dem Tabubruch ist immens. Nach neuesten Umfragen würden CDU und FDP bei Neuwahlen in Thüringen vor einem Debakel stehen. Wie angeschlagen sind die Bundesvorsitzenden der Parteien, Annegret Kramp-Karrenbauer und Christian Lindner? Welche Konsequenzen ziehen die Verantwortlichen aus dem Wahl-Eklat? Und wie geht es weiter in Thüringen?“

Aber gleich eine kleine Vorwarnung: bei einigen Gästen, die heute Abend bei „Anne Will“ auch auftreten werden, braucht man gute Nerven und viel Verständnis auch für Dummgeschwätz und Halbwahrheiten. Aber das muss man den Zuschauern des Staatsfunks eigentlich nicht sagen…

