Verdummungs-TV: Eingestürzte Dresdner Carolabrücke liegt in NRW

(David Berger) Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden steht sinnbildlich für den rasante Fahrt aufnehmenden Zusammenbruch unsere Nation. Während unsere Bundesregierung Unsummen an Steuergeldern für einen Kampf gegen das Phantom „Rechtsextremismus“, 5,5 Mrd. für die Sanierung von Brücken in Kamerun, 22 Mrd. für den Stromnetzumbau in Südafrika und 300 Mio. für Radwege in Peru ausgibt, zerbröselt unsere Infrastruktur parallel zu unserem Rechtsstaat.

Überall in Europa kann „man noch uralte Brücken bestaunen, die ohne moderne Technik und ohne aufwändige Genehmigungs- und Prüfverfahren gebaut wurden und bis heute halten. Aber im besten Deutschland aller Zeiten stürzen Brücken jetzt einfach so ein?“ fragt der Bundestagsabgeordnete Dr. Götz Frömming. Ja, wie konnte es – kurz nach der Sanierung des Bauwerks – nur soweit kommen? – fragt sich ganz Deutschland.

Ein indirekte Antwort darauf gibt uns heute Morgen der Staatsfunk, genauer die ARD mit dem Tagesschaubericht über den Vorfall. Dresden wird dort mal eben als Stadt Nordrhein-Westfalens ausgegeben. Und das von jenem Staatsfunk, für den wir acht Milliarden jährlich zu zahlen haben – anderweitig landen wir im Knast.

Verdummte verdummen andere

Verdummte und ideologisch bis in die letzten Knochen Verdorbene verdummen spätestens seit dem System Merkel und der damit einhergehenden Gleichschaltung der verschiedenen Gewalten der Demokratie inklusive der vierten Gewalt einen wesentlichen Großteil der Bevölkerung, zumal die Generationen ab 50. Und das sadomasochistische daran: das Regime zwingt uns noch dazu, unsere Verdummung teuer zu bezahlen. Um der Perversion dann noch eines obendrauf zu setzen, nennen sie die Zwangsgebühr „Demokratieabgabe“.

Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt Dresden im Ruhrpott.

Acht Milliarden für den ÖRR können den fehlenden Unterricht in Heimatkunde eben nicht ersetzen. pic.twitter.com/I0pVOwjIRF — Götz Frömming, MdB (@GtzFrmming) September 11, 2024

Ist die AfD NRW schuld am Einsturz?

Da fehlt es eigentlich nur noch, dass der Staatsfunk, vereint mit dem Haus Springer und dessen Starschreiber Ronzheimer die AfD für den Einsturz verantwortlich machen, so wie bei der Fachkräfte-Lüge, dem Corona und Erderwärmungs-Schwindel.