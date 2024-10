Champagner-Schwindel: ZDF-Diekmann unterzeichnet Unterlassungserklärung gegenüber Krah

(David Berger) Niederlage für die ZDF-Frau Nicole Diekmann. Sie hatte eine Lüge von Jan Böhmermann zu einer angeblichen Champagner-Party des AfD-Politikers Maximilian Krah verbreitet. Nun musste sie eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Als Nächstes sei Böhmermann dran, so Krah.

Der umstrittene ZDF-Moderator Jan Böhmermann hatte in seinem Podcast unter Berufung auf eine anonyme Quelle (sic!) behauptet, der AfD-Politiker Maximilian Krah habe auf dem Oktoberfest das gesamte Festzelt zu Champagner (200 Flaschen!) einladen wollen.

Die ebenfalls vom Staatsfunk bzw. unserer Zwangsabgabe für Propaganda bezahlte Nicole Diekmann, die wenig von journalistischer Transparenz zu halten scheint (siehe Foto), dafür aber umso missionarischer gegen die AfD berichtet, sah sich dann auch noch berufen, diese offenkundige Fakenachricht im Internet zu verbreiten.

Hass-Expertin Diekmann hat viel zu tun

Die „Freie Presse“ dazu: „ZDF-Journalistin Nicole Diekmann teilte einen entsprechenden Ausschnitt des Podcasts auf X. Dort meldete sich auch Krah selbst zu Wort, widersprach der Darstellung: „Klingt lustig, ist halt nur kompletter Unsinn.“ Und tatsächlich scheint sich die Geschichte so gar nicht zugetragen zu haben.“

Besonders bizarre: Diekmann hat ein Buch geschrieben, „wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können“. Abstruser wird es heute vermutlich nicht mehr. Vielleicht nur noch durch ihre in meinen Ohren reichlich zickig klingende Ausrede zu dem Verbreiten von Fakenachrichten mit böser Absicht: „Manche Dinge will man schnell von der Backe haben, weil es ja so viele andere gibt, um die wir uns kümmern müssen. Deshalb hat Maximilian Krah Post erhalten.“

„Die zweite klage ich ein!“

Krah dazu: „Die erste Unterlassungserklärung wegen der Champagner-Lüge vom Oktoberfest habe ich von Nicole Diekmann. Die zweite klage ich ein!“

Lieber Max, wärest Du jetzt hier in Berlin, würde ich glatt eine Flasche von meinem Aldi-Champagner köpfen und mit Dir auf diesen wunderbaren Sieg anstoßen! Aber vielleicht schaffen wir das dann ja, wenn Böhnermann zurückgepfiffen wird!

