(David Berger) Eigentlich hat Philipp Amthor nur ausgesprochen, was jeder längst weiß. Was sich aber – angesichts der Angst-, Droh- und Zensurkulisse, die das System Merkel in Deutschland installiert hat, keiner zu sagen traut.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz sagte der CDU-Innenexperte im Interview mit dem Nachrichtensender n-tv: „Klar ist auch, das darf man nicht vergessen, dass Antisemitismus natürlich vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten ist.“ Vor dem Hintergrund der Migration der vergangenen Jahre seien „an dieser Stelle natürlich viele Sorgen für die jüdische Bevölkerung da“.

Soziale Ächtung für Islamkritik

Und löste damit das große Entsetzen der Beschwichtigungshofräte und ihrer Medien aus, die freilich längst wissen, dass der Kaiser keine Kleider anhat, aber sich dennoch jeden Tag immer wieder neu gegenseitig versichern, wie schön die Gaderobe doch sei.

Ganz andere Stimmen kommen da aus einigen Kreisen der CDU und vom Stellvertretenden Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm:

Natürlich habe Philipp Amthor recht, wenn er den massiven Antisemitismus in den islamischen Parallelgesellschaften in Deutschland beim Namen nenne: „Dass man für das Aussprechen solcher Wahrheiten heute zum Paria erklärt wird, zeigt, mit was für totalitären Mitteln die Islamlobby und ihre politischen Helfer eine ehrliche Debatte zu dem Thema verhindern wollen.“

Worte ohne Taten

Was man Herrn Amthor allerdings völlig zu Recht vorwerfen müsse, sei die Tatsache, dass seinen Worten keine Taten folgten:

„Im Gegenteil: Mitglieder der Regierungsparteien sind immer wieder gern gesehene Gäste in radikalen Moscheen. In Berlin hat man bekanntlich einem radikalen Salafistenprediger einer vom Verfassungsschutz beobachteten Moschee sogar den ‚Berliner Verdienstorden‘ verliehen.“

Wer Amthors Warnungen ernst nehme und den radikalen Islam samt seinem Judenhass stoppen wolle, könne sich ehrlicherweise im Bundestag nur auf die AfD-Fraktion verlassen. – so Leif-Erik Holm mit einem Seitenhieb auf die Partei Amthors.

