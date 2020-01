(David Berger) Eine von einigen Bundestagsabgeordneten mit dem Autor Torsten Schulte geplante Veranstaltung im Bundestag wurde nun kurzfristig abgesagt. Die Bundestagsabgeordneten Müller, Bystron, Hemmelgarn und Hohmann seien zu der Überzeugung gekommen, dass sie einen Teil der im „aktuellen Buch vertretenen zeithistorischen Thesen nicht mittragen können“. Und diesen daher im Bundestag kein Podium bieten wollen.

Bereits vor vier Tagen warnte ich – aus Sorge um die AfD – in einem PP-Artikel: „Einen neuen Skandal könnte eine von Bundestagspolitikern der AfD anberaumte Veranstaltung am 28. Januar anrichten, in der der Buchautor Torsten Schulte auftreten und sein neues Buch „Fremdbestimmt“ vorstellen soll. Nachdem selbst der Kopp-Verlag nicht bereit war, das Buch wegen seiner seltsamen geschichtsrevisionistischen sowie antiamerikanischen und pro-russischen Verschwörungstheorien zu verlegen, erschien der Titel in einer Art Eigenverlag (VFFW).“

Verschwörungstheorien zu David Berger in Frageform

Daraufhin schrieb mir Schulte nicht nur eine reichlich wirr klingende Whatsapp-Nachricht, sondern auch offen auf seinem Facebookprofil:

„Am 28.1. spreche ich im Europasaal des Bundestages. Entsetzt bin ich über die Erwähnung in diesem Artikel von David Berger (Philosophia perennis). Erhält er Geld für solche Artikel, die ich als Verleumdung meiner Person bewerte? Von wem? Ist er Teil einer kontrollierten Opposition? Lieber David, nach vielen Treffen und sogar einer Einladung zum Abendessen von Dir, bin ich persönlich sehr enttäuscht. Aber es ist wohl einfach das Ende einer Täuschung (…) David, überlege Dir gut, ob Du diesen Weg weitergehen willst. Ich würde meine Seele nicht an den Teufel verkaufen…“

Sind Jochen Kopp und Alice Weidel Satanisten?

Nicht nur, dass hier wieder einmal der Teufel auftaucht und die Aussage an die typischen Verschwörungstheorien rund um die Satanisten erinnert. Es werden auch Erinnerungen wach an eine Kontroverse mit Alice Weidel vor einigen Jahren, als der „Silberjunge“ komplett die Contenance verlor. Viele der mails, die er damals verschickte und die Anti-Weidel-Videos, die er veröffentlichte, führten zu hundertfachem Fremdschämen.

Aus einer ähnlichen Sorge hat nun die AfD-Bundestagsfraktion, genauer die einladenden Politiker die geplante Veranstaltung abgesagt und Schulte ausgeladen. Die Bundestagsabgeordneten Müller, Bystron, Hemmelgarn und Hohmann seien zu der Überzeugung gekommen, dass sie einen Teil der im „aktuellen Buch vertretenen zeithistorischen Thesen nicht mittragen können“. Und diesen daher im Bundestag kein Podium bieten wollen.

Die einzig sinnvolle Entscheidung, um sich und die AfD zu schützen und damit den Weg, die dringend notwendige, liberalkonservative Wende mitzugestalten, offen zu halten. Mit abstrusen Verschwörungstheorien und Geschichtsrevisionismus dagegen macht man Linken und den Deutschlandhassern sowie AfD-Bashern die größte Freude.