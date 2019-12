„Alte weiße Männer haben es in diesen Tagen wirklich nicht leicht… daher rufen wir zu mehr Mitgefühl auf: 1 Like = 1 Mitleid.“ so der Text von „funk“ zu dem folgenden Video. Laut Wikipedia ist „funk“ ein deutsches „Online-Medienangebot und Content-Netzwerk der ARD und des ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren“.

Als alter weißer Mann danke ich ARD und ZDF ganz herzlich für das weihnachtliche Gnadenbrot und freue mich schon darauf, meinen Rundfunkbeitrag auch im kommenden Jahr wieder zahlen zu dürfen. Frohe Weihnachten an alle Journalisten, Redakteure, Chefredakteure usw…