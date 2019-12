(David Berger) „Aktuell sind unsere Kollegen am Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.“ twitterte die Polizei gestern Abend.

Kurz zuvor hatte die Polizei zwei Männer festgenommen, die sich fluchtartig vom Weihnachtsmarkt entfernt hatten. Bei der Überprüfung der Personalien glaubten sie feststellen zu können, dass nach einem der beiden Männer gefahndet wird. In den Medien kursierte die Nachricht, bei den beiden Männern handele es sich um einen aus NRW angereisten Syrer und einen Landsmann, auf den ein internationaler Haftbefehl ausgestellt sei.

Markt und Kirche sofort geräumt

Sofort wurden der Breitscheidplatz und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche von der Polizei geräumt, der Zugverkehr am Bahnhof Zoo eingestellt und man begab sich auf die Suche nach verdächtigen Gegenständen. Allerdings erfolglos. Kurz danach stellte sich auch heraus, dass es beim Namensabgleich der beiden kontrollierten Männer zu einem Irrtum gekommen war.

Nach gut zwei Stunden gab es dann am Breitscheidplatz Entwarnung: „Die Überprüfung vor Ort ergab zunächst eine Fahndungsnotierung, die sich im weiteren Verlauf nicht bestätigte. Aufgrund des Verhaltens und der angenommenen Fahndungsnotierung haben unsere Kolleg. vorsorglich den Weihnachtsmarkt geräumt.“ – so die Polizei.

Im sichersten Deutschland aller Zeiten?

Der Weihnachtsmarkt blieb aber geschlossen und auch das in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche abgebrochene traditionelle Weihnachtsoratorium des Bachchors wurde nicht fortgesetzt. Angesichts der Tatsache, dass wir im sichersten Deutschland aller Zeiten leben, ein bisschen viel Aufregung um zwei eilig laufende Syrer, liebe Behörden!

Michael van Laack dazu: „Manch ein Besucher mag gestern am Breitscheidplatz in Berlin ein déjà vu gehabt haben. Vor allem jene, die vor einigen Jahren dabei waren, als der von den deutschen Ermittlungsbehörden und Diensten sträflich vernachlässtigte Tunesier Amri in die Menschenmenge raste. Gestern sahen wir dort -Gott sei Dank- einen falschen Alarm.

Dieser Vorgang zeigt uns allerdings, dass Betonsperren nur ein scheinbares Sicherheitsgefühl geben und jederzeit in unserem Land ein neues Blutbad angerichtet werden kann. Ob nun auf einem Weihnachtsmarkt, in einem Kaufhaus, einer Kirche, einer Synagoge, bei einem Rockkonzert (theoretisch sogar bei einem gegen Rechts, denn für radikale Muslime ist die ideologische Quelle der „Satansmusik der Kreuzritter“ irrelevant)…

Die „gefühlte Sicherheit“ wird sich in Deutschland nie mehr in ein wirkliches und berechtigtes Sicherheitsgefühl zurückwandeln, wie es noch vor eine knappen Dekade fast jeden Bürger erfüllte, solange die von einem Kriegstreiber, Mörder und Kinderschänder gestiftete Religion zu Deutschland gehört und wir jenen folgen, die Grenzen für unschützbar, den Migrationspakt für einen Menschheitssegen und Arbeitsmigration aus Afrika und Asien für überlebenswichtig mit Blick auf unsere Wirtschaft halten.

GRENZEN SIND NICHT UNSCHÜTZBAR, SIE SIND UNSCHÄTZBAR! Unschätzbar wichtig für die friedliche Koexistenz der vielen Gemeinwesen unserer einen Welt.

