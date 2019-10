Wenn man sich auf eines bei der linksliberalen Medien- wie Politboheme in Deutschland verlassen kann, dann ist es der doppelte Maßstab in der Beurteilung wesensverwandter Vorgänge. Sollte man meinen, Totalitarismus mit systemimmanenter Menschenverachtung ist als Konsequenz aus den beiden sozialistischen Unkulturen auf deutschen Boden prinzipiell zu ächten, überrascht uns die bürgerliche Avantgarde doch immer wieder mit der völligen Ignoranz gegenüber totalitär-kollektivistischen Ausprägungen des linken Spektrums. Wie sagte es die damalige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig von der SPD doch einst so schön: „Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem“. Und strich prompt eine Extremismusklausel, welche „Projekte gegen Rechtsextremismus, die Fördergelder in Anspruch nehmen wollten, [verpflichtete,] zuvor ein Bekenntnis zur demokratischen Grundordnung abzulegen – und das nicht nur für sich, sondern auch für alle Organisationen, mit denen sie zusammenarbeiteten“, wie es die WELT im Juni 2014 berichtete.

Böse und verachtenswert ist der Sozialismus in den Augen dieser selbsternannten Demokratiebeschützer schließlich immer nur dann, wenn er sich in seiner faschistischen Manifestation zeitigt. Mögen Maos Rote Garden in der Kulturrevolution, Stalins Häscher in dessen Säuberungen oder die Roten Khmer auf ihren Killing Fields auch Abermillionen von Menschen ermordet und geschlachtet haben, so zählt dies alles nichts. Die wollten doch nur spielen. Außerdem sei all das ja gar kein Sozialismus oder gar Kommunismus gewesen. Und beim nächsten Versuch da klappt es sicher. Ganz bestimmt.