Kaum jemand beneidet deutsche Polizeibeamte um ihren Beruf. Immer wieder sind sie – bei verhältnismäßig geringer Bezahlung – mit unberechenbarer Gewalt konfrontiert, die sich ganz schnell gegen sie richten kann. So auch bei einem Vorkommnis in Mönchengladbach am letzten Wochenende.

Am Samstag Abend erschien eine Frau auf der Polizeiwache von Mönchengladbach und erklärte den Beamten, sie mache sich große Sorgen um Ihren 40-jährigen Ehemamm. Dieser sei in der ehelichen Wohnung und habe große Mengen Medikamente (Amphetamine) eingenommen.

Sofort wurde eine Streifenwagenbesatzung, zusammen mit einem Rettungswagen der Feuerwehr zum Ort entsandt. Der in der Wohnung angetroffene Ehemann zeigte sich sofort aggressiv. Er lehnte jede medizinische Behandlung ab, woraufhin weitere Polizeikräfte zum Einsatzort eilten.

Insgesamt 8 Polizeibeamte durch einen Mann verletzt

Zunächst gelang es nicht, den offenbar unter dem Einfluss von aufputschenden Mitteln stehenden Mann zu fixieren. Dieser wehrte sich heftig, unter anderem mit Faustschlägen und Kopfstößen.

Erst nach einigen Minuten gelang es, den Mann zu fixieren und einem Krankenhaus zuzuführen. Bei dem Einsatz wurden insgesamt 8 Polizeibeamte verletzt.

Die FAZ kennt genauere Umstände: „Einige prellten sich bei dem Einsatz am Samstag in Mönchengladbach die Rippen oder schlugen sich Zähne aus, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.“

Genauere Angaben zu dem Täter finden sich weder bei der FAZ noch im zugehörigen Polizeibericht.

