Unser Tweet des Tages enthält ein kurzes Video von der Ansprache, die Greta Thunberg zum Abschluss ihrer Segelreise bei ihrer etwas unterkühlten Ankunft in New York gehalten hat.

Die bekannte britische Publizistin Katie Hopkins kommentiert das Video:

„Das ist schockierend. Wirklich. Das Kind tut mir leid. Schauen Sie sich die Gesichtszuckungen / Spasmen des armen Mädchens an.

Ich glaube, wir haben es hier mit einer Missbrauchsbeziehung zu tun – zwischen der Linken, die eine globale Krise braucht, um Reichtum zu transferieren und einem kleinen Mädchen“

This is shocking. Really. I feel sorry for the child.

Look at the poor girl’s facial tics / spasms.

I believe this is an abusive relationship – between the left needing a global crises to transfer wealth. And a small girl. pic.twitter.com/PUNSrrFDFZ

— Katie Hopkins (@KTHopkins) August 29, 2019