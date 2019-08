Die beiden Schwestern sprechen über ihre von der Familie arrangierten Heiraten, über die Entführung hier in Deutschland von zwei Kindern der einen Schwester – die vom strenggläubigen Ex-Ehemann, einem Syrer, der hier Asyl beantragte und nach der Trennung ihre zwei Kinder in den Libanon entführte.

Das Video ist ein weiterer Erfahrungsbericht direkt von der Basis. Die beiden Schwestern geben einen Einblick in die von Ihnen erlebte Realität, als muslimische Frau (und Ehefrau) in Syrien aufzuwachsen und zu leben.

Verfehlte Asyl&Migrationspolitik

Er ging nach Deutschland, um dort Flüchtlingsstatus zu bekommen.

Das Video ist aber auch ein Zeichen, mit welcher Problematik wir es hier in Deutschland zu tun haben, meist hinter verschlossenen Türen. Es ist auch ein Aufruf genauer hinzuschauen und ENDlich aufzuhören alles, was mit einer deutlich verfehlten Asyl&Migrationspolitik einhergeht, zu relativieren und zu verschweigen.

Forderungskatalog der Initiative an der Basis

Am Ende des Videos wurden Auszüge aus dem “work-in-progress” Forderungskataloges der Initiative an der Basis eingeblendet. Wer sich diese Forderungen genauer durchlesen möchte, kann den Forderungskatalog auf dem Blog der BasisInitiative einsehen.

Diese Forderungen wurden basisdemokratisch über ein Jahr lang erarbeitet. Mitglieder der Ini-B trafen sich teilweise bis zu 2x in der Woche, mal in Berlin, mal in Hamburg oder in anderen Orten, um diese Forderungen in Echtzeit, gemeinsam zusammensitzend und diskutierend, zu erarbeiten.

Diese Mühe machten sich die Mitglieder nur deshalb, weil die eigentlich Verantwortlichen eben genau das nicht tun. Deutschland benötigt eine grundlegende Neuausrichtung bezüglich seiner deutlich verfehlten Asyl- und Migrationspolitik.

***

Sie wollen auch die Arbeit von PP unterstützen, die solche Fälle erst bekannt macht? Dann ist das hier möglich:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Spende PP