(David Berger) Die Abtei Lérin auf der Insel Saint Honorat ist eines der ältesten Mönchsklöster des Abendlandes, in dem bis heute Mönche beten und arbeiten. Es erinnert uns daran, dass die europäische Tradition ohne die katholische Tradition undenkbar ist.

Cannes an der französischen Riviera kennt jeder. Dass vor der Stadt der Filmstars, der Reichen und Schönen eine ganze Inselgruppe liegt, die viel mehr mit der Kultur Europas zu tun hat als das einstige kleine Fischerdorf Cannes weiß kaum jemand: Die Îles de Lérins. Darunter vor allem die Insel Saint-Honorat.

Hier wurde das katholische Traditionsprinzip formuliert

Hier wurde bereits am Anfang des 5. Jahrhunderts vom Heiligen Honoratus von Arles ein Kloster gegründet gegründet, das in den folgenden zwei Jahrhunderte zu einer der wichtigsten Schulen des Abendlandes heranwuchs, in der u.a. der hl Patrick von Irland seine Ausbildung erhielt. Auch der Name des Kirchenlehrers Vinzenz von Lerins, der das katholische Traditionsprinzip formulierte, ist untrennbar mit der Insel verbunden.

