(David Berger) Von zehntausenden, vorwiegend jungen Menschen wurde Matteo Salvini gestern in Mailand vor dem Dom frenetisch gefeiert. Er vertraute das Abendland u.a. dem hl. Benedikt von Nursia, Italien dem unbefleckten Herzen Mariens an, während er einen Rosenkranz schwenkte.

Während in einigen Städten Deutschlands heute vorwiegend ältere Menschen gegen „rechts“ und „Nationalismus“ auf die Straßen gingen, feierten gestern diejenigen, gegen die man in Köln und anderswo demonstrierte, in Mailand auf einem mit vielen Tausenden an v.a. jungen Menschen völlig überfüllten Domplatz Salvini. Von Depression angesichts der Causa Strache dort keinerlei Spur. Italien zeigt derzeit gut, wem die Zukunft Europas politisch gehören könnte, wenn wir wollen…

Maria wird uns zum Sieg führen

Während der Kundgebung auf der Piazza Duomo, wenige Minuten nachdem Salvini Papst Franziskus hart kritisiert hatte, winkte Salvini mit einem Rosenkranz in der Hand den Tausenden zu und rief den Tausenden:

„Ich vertraue mich dem Unbefleckten Herzen Mariens an, das uns – da bin ich mir sicher – zum Sieg führen wird“.

Und so wurde Salvini im Anschluss an seine wahrhaft historische Rede von den Italienern gefeiert:

