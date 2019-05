Die von den Grünen beantragte aktuelle Stunde des Bundestages zu „Maßnahmen gegen Homo- und Transfeindlichkeit und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ wurde zum endgültigen Waterloo für die einstmals so erfolgreiche Homopolitik der Grünen.

Als die Partei, die am nachhaltigsten die Interessen Homosexueller vertritt, zeigte sich ausgerechnet die AfD. Also jene Partei, die von LGBT-Interessengruppen, die finanziell komplett von Linksgrün abhängig sind, immer als homophob dargestellt wird.

Überdeutlich wurde durch die Interventionen der AfD-Abgeordneten klar:

Nur wer die Islamisierung stoppt, kann Homosexuelle schützen

Beatrix von Storch dazu: „Die eigentliche Gefahr für Homosexuelle in Westeuropa wird von den Latte-Macchioto-Linken konsequent verdrängt. 52% der britischen Muslime wollen Homosexualität verbieten und Homosexuelle werden in deutschen Großstädten von Muslimen angegriffen, bspw. am Kottbusser Tor in Berlin.

Deshalb gilt: Wenn die Fahne des Halbmondes steigt, wird die Fahne des Regenbogens brennen.

Wem es ernst ist mit der Freiheit und Sicherheit Homosexueller, der muss die Islamisierung Deutschlands und Europas stoppen. Die AfD ist die einzige Partei, die das tun wird.“