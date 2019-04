Infostand Freie Medien am 13. April 2019 mit Dr. David Berger in Düren. Ein „Tagebucheintrag“ der Aktivisten von „Widerstand steigt auf“

Im Dürener Zentrum haben wir unseren Infostand aufgebaut. Am heutigen Samstag ist die Fußgängerzone auf der Köln- und der Wirtelstraße sehr gut besucht, da auch ein Straßenflohmarkt stattfindet.

Gegengewicht zu den staatstragenden Medien

Freie Medien bieten heute wieder Informationen an, die es wohl nie in die Altmedien geschafft hätten. Von Diesel über Euro zur Migration reicht die Spannweite der Themen.

Wir machen die alternativen oder freien Medien bekannt und schaffen damit ein Gegengewicht zu den staatstragenden Medien. Dazu stellt Widerstand steigt auf! in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Freien Medien Flugblätter her, auf denen ausgewählte Artikel bekannter Autoren aus dem Internet im Druck erschienen und an den Infoständen ausgelegt werden.

Diesmal bei uns ist David Berger, der Macher hinter dem Internetblog Philosophia Perennis und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Freien Medien. Branchendienste ordnen sein Internetblog unter die 20 einflussreichsten News-Blogs ein. Dr. Berger kritisiert darin mit klaren Worten das Verhalten der Kirchen und die Islamisierung durch Massenmigration.

„Wir freuen uns wieder nach Düren zu kommen!“

Wie berechtigt die Kritik ist und wie groß die Furcht, daß die Kritik zu laut wird, läßt sich daran ermessen, daß vor kurzem die Bank PayCenter GmbH das Konto der Vereinigung der freien Medien gekündigt hat.

Über all das konnten die Interessenten an unserem Stand mit David Berger an diesem Samstag sprechen und sich mit Informationsmaterial versorgen. Die Zeit bis 13:00 Uhr vergeht – durch eine kurze Hagelschauer unterbrochen – wie im Fluge, und wir freuen uns wiederzukommen!

*

Prominente Gäste am Stand

Ergänzung von PP/David Berger: Als unerwartete prominente Gäste am Stand tauchten die Bestsellerautorin Mariella Lenzen „Das möge Gott verhüten“), die Publizistin und Aktivistin Uta Oglivie sowie der bekannte „Eigentümlich frei“-Autor und Komponist Michael Werner.

Und natürlich die unvermeidlichen Kämpfer „gegen rechts“, die sich zu einer offensichtlich unangemeldeten Gegendemo zusammenfanden und deren Personalien daraufhin von der Polizei festgestellt wurden. Jeder Versuch meinerseits mit ihnen ins Gespräch zu kommen, verlief erfolglos. Man sei nur zufällig hier, wüsste gar nicht, worum es gehe und wolle nur mal schauen, ließen mich die linken Aktivisten wissen. Als ich dann verschwunden war, beschimpften sie schreiend Interessenten, die am Stand der freien Medien Infomaterial mitgenommen hatten.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

***

Sie wollen die Arbeit von PP unterstützen? Dann ist das hier möglich:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Spende PP