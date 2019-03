Panik bei Trauergottesdienst für Syndia: Mann stürmte zum Altar und schrie „Allahu Akbar“

(David Berger) Nicht genug, dass die Freunde und die Familie von Syndia aus Worms, die von ihrem Freund, einen 22-jährigen Tunesier, erstochenen wurde, tief getroffen sind, jetzt wurden sie auch noch durch einen Mann verhöhnt, der während des Gottesdienstes laut „Allahu Akbar“ rief.

Angehörige und Freunde hatten einen Trauermarsch vom Tatort zum Haus von Syndias Eltern organisiert, an dem Hunderte von Menschen teilnahmen. Anschließend sollte ein Gottesdienst in der Liebfrauenkriche stattfinden. Doch mitten in der Trauerstunde raste ein Mann in den Altarraum und rief „Allahu akbar“ (Gott ist der Größte).

SWR: „Die Hintergründe für seine Aktion sind noch unklar“

Der SWR scheibt: „ein Ausruf, den islamistische Attentäter gebrauchen. Zahlreiche Gottesdienstbesucher verließen daraufhin fluchtartig die Kirche. Die alarmierte Polizei konnte den Störer festnehmen. Die Hintergründe für seine Aktion sind noch unklar. Der Gottesdienst wurde fortgesetzt.“

Also wie üblich: Wenn Attentäter oder andere kriminelle Fanatiker „Allahu Akbar“ bei ihren Anschlägen rufen, rätseln wir monatelang über die Hintergründe des Anschlags. Obwohl sie der Täter uns ins Gesicht geschrieben hat.

