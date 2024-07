„Allahu Akbar“-Rufe in Leeds: Polizei flieht vor Migrantenkrawallen

(David Berger) Bilder, die uns immer öfter aus Europa erreichen: Schwere Randale auf den Straßen, brennende Autos, besonders Polizei- und Rettungsfahrzeuge. Und immer öfter auch eine Polizei, die vor den Randalierern mit Migrationshintergrund flüchtet – so zuletzt in der vergangenen Nacht im englischen Leeds.

Dort wurden bei schweren Ausschreitungen in der vergangenen Nacht Autos in Brand gesetzt. Hunderte Menschen waren auf den Straßen anlässlich eines Polizeieinsatzes zusammen geströmt und ließen die Situation schnell eskalieren: Beim Eintreffen der Polizei ging die Menge wütend gegen die Beamten los, warf Motorräder und andere schwere Gegenstände gegen auf die Polizei. Eines der Polizeiautos wurde umgeworfen und in Brand gesetzt. Die Polizei kapitulierte und trat unter dem Jubel der Randalierer die Flucht an.

Hier eines der schockierenden Videos dazu:

Leeds (GB) im kompletten Ausnahmezustand! Migranten randalieren. Sie greifen die Polizei an. Diese flieht. pic.twitter.com/QDk9OSXn4Q — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) July 19, 2024

England im Jahre 2024! Europa hat sich aufgegeben.pic.twitter.com/oWihb60DOD — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) July 18, 2024

Die taffe Journalistin Zara Riffler dazu: „Yo, in Leeds ist bürgerkriegsartiger Mob aus Migranten so radikal, dass Polizei sich zurückziehen muss. Mitten drin: neue Allahu-Akbar rufende, Islamismus-Finger zeigende Stadtrat Ali. Leeds has fallen. Genauso kann 2050 Europa fallen. Dies ist die Unterwerfung. Gute Nacht“

Yo, in🇬🇧 #Leeds ist bürgerkriegsartiger Mob aus Migranten so radikal, dass Polizei sich zurückziehen muss. Mitten drin: neue Allahu-Akbar rufende, Islamismus-Finger zeigende Stadtrat Ali. Leeds has fallen. Genauso kann 2050 Europa fallen. Dies ist die Unterwerfung. Gute Nacht.… pic.twitter.com/5msQYjN79A — Zara Riffler (@ZaraRiffler) July 19, 2024

