Diabolische „Allahu akbar“-Rufe

(David Berger) Ich bitte meine Leser um Verständnis, dass ich folgenden Tweet des Tages nicht kommentiere. Mir feht schlicht die Kraft dazu … Und ich bitte nur hart gesottene Leser das Video, das derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde macht, anzuklicken.

Palästinenser ziehen die Leiche einer israelischen Frau aus, stellen sie zur Schau und schänden sie, während sie „Allahu Akbar“ schreien.

Palestinians strip the corpse of an Israeli woman, put it on display and desecrate it while shouting „Allah Akbar“.pic.twitter.com/w4XpUnJcPV

— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 7, 2023