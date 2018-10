„Allahu Akbar“ in Wuppertal: Mann brüllt Autos an – Polizei nimmt Randalierer fest. Auf dem Hofkamp in Elberfeld hat die Polizei am Montagnachmittag, dem 03.09.2018, einen Randalierer festgenommen. Er wehrt sich gegen die Festnahme und schreit laut nach Allah…

***

Sie wollen auch in Zukunft über das unterrichtet werden, was Ihnen die Mainstreammedien verschweigen? Mit einem Klick können Sie diesen Blog unterstützen:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Spende PP