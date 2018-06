Selbst der SWR stellt der brillanten Lisa Fitz eine Bühne für das Abschiedslied von Merkel zur Verfügung. In der SWR-Spätschicht hatte das Lied bereits am 21. Februar 2018 exklusiv Premiere. Jetzt gewinnt es eine neue Aktualität. – obwohl es so brav ist, dass es im Staatsfunk aufgeführt werden durfte …

Meine Artikelbewertung ist (5 / 1)