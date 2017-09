Stephan Gröne Blog

Ja, FJS würde AfD wählen – um unsere Demokratie zu retten!

Ja, ich habe schon AfD gewählt, per Briefwahl geht das. Die Gründe sind schnell genannt:

– Irgendetwas muss schief laufen in Deutschland, wenn eine bekennende Lesbe in eingetragener Lebenspartnerschaft mit einer Frau aus Sri Lanka zusammenlebt – und des „Rassismus“ geziehen wird; ich spreche von der wirtschaftsliberalen Alice Weidel; ich teile ihre sexuelle Einstellung gar nicht, aber das ist ein übler Rufmord zu viel.

– Ständig darf ich zusehen, wie die linken Berliner Jusos Spaß daran haben, AfD-Plakate in aller Öffentlichkeit vom Mast zu nehmen, während das Ordnungsamt zusieht – weil es da eine Sondervereinbarung gibt, dass an bestimmten Berliner Orten jedwedes Plakat nicht hängen darf; natürlich ist das keine Juso-Anleitung zum kriminellen Entwenden von fremdem Eigentum, mitnichten! Es ist nur einfach so, dass z.B. in Dresden der AfD-Mann Carsten Hütter ganze Straßenzüge entdeckt, bei denen die AfD-Plakate am…