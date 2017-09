Fast schon logische Folge dieses völligen Versagens der Altparteien, adäquate Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit zu finden: Sie verlieren trotz nahezu völliger Kontrolle der TV-Sender, der Massenprintmedien und zunehmend auch des Internets (Stichwort: Zensur) immer mehr an Zustimmung. Hier nun die Werte, die INSA-Meinungstrend aktuell (2.048 Befragte im Zeitraum 01. bis 04.09, also zum größeren Teil noch vor dem TV-Duell am 03.09.) ermittelt hat: