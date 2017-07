Josef Bordat hat den entscheidenden Punkt in der Debatte erkannt: Es geht nicht darum, ob ich den Gabriel-Text in der FAZ geschrieben habe. Ja, es geht hier überhaupt nicht um mich – ich stehe nur zufällig beispielhaft für Tausende (u.a. auch Bordat selbst), denen es so ähnlich ging und geht. Es geht darum, dass man einen solchen Text nicht mehr schreiben kann, ohne dass eine beispiellose Hexenjagd auf einen eröffnet wird. Ja, der bloße Verdacht, ihn geschrieben zu haben, führt dazu, dass man von Spiegel & Co zum Rechtsradikalen erklärt wird …