Lasst uns über die Gefahr der Islamisierung Europas reden!

Die Massenmigration trifft auf ein Europa, das sich seiner Wurzeln immer weniger bewusst ist. Dies zeigt sich besonders im Bereich der Religion: Was die christlichen Wurzeln betrifft, scheint das einstmals christliche Abendland diese fast ganz verloren zu haben.

Auf diese religiös entwurzelte und daher extrem geschwächte Gesellschaft trifft der zu großen Teilen fundamentalistische Islam der Einwanderer. Experten warnen davor, dass dieser ab 2050 die mitgliederstärkste Religion in Deutschland sein wird.

Wie konnte es so weit kommen? Und: Hat das christliche Abendland überhaupt noch eine Chance?

Für alle, die nicht nach Friedrichshafen kommen können: Livestream

Am Mittwoch, den 5. November 2025 um 19 Uhr begrüßt der Kreisverband der AfD in Zusammenarbeit mit den „Christen in der AfD“ Bodenseekreis Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20, Friedrichshafen drei prominente Redner:

Dr. Dr. David Berger, Joachim Kuhs und Dr. Malte Kaufman sind der Einladung des AfD Kreisverbandes Bodenseekreis und der Christen in der AfD gefolgt und widmen sich dem Thema der drohenden Islamisierung Europas.

Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird es eine Übertragung auf YouTube geben. Hier geht es zur Kampagnenseite.