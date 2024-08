Sie hatten in allem recht: Querdenken-Großdemonstration am 03.08.2024 in Berlin

Michael Ballweg, der Gründer der Querdenken-Bewegung, bekannt für sein Engagement für Freiheit, Frieden und Demokratie, hat schon kurz nach seiner Entlassung als politischer Gefangener der Corona-Diktatur eine Großdemonstration in Berlin am 3. August 2024 angekündigt. Diese wird am kommenden Samstag stattfiinden.

Diese Demonstration zielt darauf ab, ein starkes Zeichen für Frieden, Freiheit und eine innovative Gesellschaft zu setzen, sowie die Vielfalt und Kraft dezentraler Organisationen zu vereinen. Eine besondere Glaubwürdigkeit haben die Veranstalter und bisherigen Teilnehmer nun dadurch bekommen, dass die RKI-Files zeigen: sie hatten in allem recht, ihre Warnungen hatten Hand und Fuß, ihre als „Verschwörungstheorien“ verunglimpften Aussagen, waren alle zutreffend!