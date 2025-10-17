Affront: Selenskyj in Washington von Flughafenmitarbeitern empfangen

Während sich alles um den geplanten Friedensgipfel zwischen US-Präsident Trump und seinem russischen Pendant Putin dreht, wurde der ukrainische Präsidenten Selenskyj am Anfang seines Besuches in Washington bei Donald Trump am Flughafen zu unwürdigen Bedingungen, nämlich nicht auf politischer Ebene empfangen.

Selenskyj wurde nämlich nur von Flughafenmitarbeitern begrüßt, erhielt also keinen Empfang auf politischer Ebene.

Selenskyj überrascht von der Nachricht von Budapester Friedensgipfel

Demnach sollen also Donald Trump und Wladimir Putin in Budapest über den Frieden verhandeln – wie das amerikanische „Axios“ berichtete. Davon musste der ukrainische Staatschef just nach seiner Landung in Washington erfahren.

Laut „Axios“ hätte zunächst Selenskyj noch seinem Treffen mit Trump mit Zuversicht entgegen gesehen und auch auf eine Einigung über die Lieferung von Tomahawk-Langstreckenraketen gehofft.

Kurz nach der Landung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Andrews wurden Selenskyj und sein Team jedoch überrascht davon, als sie von Donald Trumps Ankündigung erfuhren, jener habe einem Treffen zwischen ihm und Putin in Ungarn zugestimmt.

Die Wahl des Standorts Budapest ist für den Ukrainer auch deshalb eine Brüskierung, weil Ungarn am meisten Kritik als EU-Mitgliedstaat geübt und immer wieder auf Frieden gedrängt hat, sowie sich strikt eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen hat.

🇺🇸🇺🇦 Trump did not send a delegation to pick Zelensky up, only one or two not high ranking people. To not look stupid Volodymyr let his pilot and Yermak stand as welcoming delegation. -> The pilot landed the plane and went out to welcome Zelensky. Zelensky: “Go welcome me… pic.twitter.com/EUO5OvPqTP — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 17, 2025

Erstveröffentlichung bei „Unser Mitteleuropa“.