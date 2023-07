Das Wunder von Brüssel

Überall werden in diesen Tagen die möglichen Gefahren durch den Pandemie-Vertrag der WHO diskutiert. Im Europäischen Parlament in Brüssel wurde am 4. Juli auf einer Pressekonferenz ein bemerkenswertes Zeichen des Widerstands gesetzt. Ein Gastbeitrag von Tara Grimm.

Wenn es je eine Zeit gegeben hat, in der an Wunder zu glauben zu einer legitimen Komponente im Erste-Hilfe-Koffer für seelische Notfälle wurde, so ist es wohl ohne Zweifel jene, die die Welt aktuell erlebt. Dass es sich dabei keineswegs nur um ein Hilfsmittel zur Herbeiführung eines beruhigenden und übrigens allgemein weit unterschätzten Placebo-Effektes handelt, sondern Wunder tatsächlich geschehen können, dafür scheint ausgerechnet das Europäische Parlament in diesen Tagen einen bestechenden Beweis zu liefern.

Brüssels Unbeugsame

Ignoriert von den Alt-Medien und daher weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, hat sich in Brüssel im Laufe der letzten Jahre um Christine Anderson (Deutschland), Christian Terhes (Rumänien) und Ivan Vilibor Sincic (Kroatien) eine Gruppe von Parlamentariern formiert, welche inzwischen schon mehrfach den offenen Aufstand gegen die berüchtigte EU-Bürokratie nicht nur geprobt hat, sondern in diesem Rahmen auch bereits beachtliche Erfolge erzielen konnte.

Unvergessen die vernichtende Wortmeldung von Anderson anlässlich des Besuches des kanadischen Premierminister Justin Trudeau im März 2022, als sie diesen nach der Unterdrückung der Trucker-Proteste gegen die Impfpflicht „eine Schande für jede Demokratie“ nannte.

Ebenso aufsehenerregend war das Geständnis, welches Pfizer-Managerin Janine Small im Oktober 2022 durch Mitglieder des Untersuchungsausschusses zur Sicherheit und Wirksamkeit der sogenannten Covid-Impfstoffe entlockt werden konnte und das u.a. beinhaltete, dass der Pharma-Konzern das Vakzin vor der Marktzulassung hinsichtlich des Schutzes vor Übertragung einer Infektion aus Zeitgründen nie getestet hatte.

„Trust and Freedom“

Vor Kurzem kam es nun erneut zu einem bemerkenswerten Ereignis. Am 4. Juli hielten Anderson, Terhes, Sincic und weitere Abgeordnete des Europäischen Parlamentes unter dem Vorsitz des kroatischen Anwalts und Richters Mislav Kolakusic eine Pressekonferenz ab, auf der sie den Start der Aktion „Trust and Freedom“ bekanntgaben.

Auf der Grundlage der European Citizens‘ Initiative (ECI) — einem im Vertrag der Europäischen Union verankerten Instrument zur politischen Mitbestimmung, welches insbesondere auf die Arbeit der Europäischen Kommission abzielt — soll gegen den so bezeichneten Pandemie-Vertrag vorgegangen werden, mit dem, Kritikern zufolge, die WHO als nicht demokratisch legitimierte Organisation die Macht erhalten würde, in zu Notfällen deklarierten Situationen die Souveränität von Staaten massiv zu untergraben.

Ärztin Maria Hubmer-Mogg

Zu den Teilnehmern der Pressekonferenz gehörten neben den Abgeordneten auch sieben Vertreter aus unterschiedlichen Mitgliedsstaaten. Unter ihnen die österreichische Allgemeinmedizinerin Maria Hubmer-Mogg, die „Der Standard“ im Jahr 2021 die „neue Galionsfigur der Impfgegner“ nannte und beschuldigte, „mit viel rhetorischem Geschick und Desinformation Impfangstmache“ zu betreiben.

Ein Vorwurf, der angesichts zunehmender Berichte über Nebenwirkungen, die mit dem vermutlich von einer ebenso gut vernetzten wie gut bezahlten PR-Agentur erfundenen Begriff des „Post-Vac-Syndrom“ vertuscht werden sollen, von immer mehr Menschen als das erkannt wird, was er im Grunde ist: ein Ritterschlag, der für Mut und Integrität steht.

Das Große Erwachen

Anders als beabsichtigt, hat die gegen sie organisierte Kampagne der Alt-Medien Maria Hubmer-Mogg nicht zum Schweigen gebracht. Das Gegenteil ist der Fall, wie ihre Rede auf der Pressekonferenz, aus der hier in deutscher Übersetzung zitiert werden soll, eindrucksvoll belegt:

„Lockdowns für Ungeimpfte und eine Impfpflicht in meinem Heimatland haben mir gezeigt, wie schnell Machthaber in der Lage sind, Maßnahmen zu ergreifen. (…)

Ich möchte den heutigen Rednern danken. All diese Botschaften sollten für die gesamte Welt ein klares Zeichen dahingehend setzen, dass ein Wandel hin zu einer besseren Zukunft definitiv möglich ist, wenn wir unsere Anstrengungen vereinen.

Das Große Erwachen findet derzeit weltweit statt. Und ja, ich beziehe mich an dieser Stelle auch auf einen Film, der kürzlich Premiere feierte und das fundierte Wissen von einigen der heutigen Redner zeigt.

Über die letzten Jahre hinweg hatte ich Kontakt zu vielen Menschen aus verschiedenen Organisationen auf der ganzen Welt. Es ist klar, dass es in der Natur des Menschen liegt, dass wir nicht immer in allen Details dieselbe Meinung haben können. Und das müssen wir auch nicht. Doch wir können eine derart immense Stärke entwickeln, wenn wir den kleinsten gemeinsamen Nenner als Basis für eine unglaublich effektive Arbeit finden.“

Aufruf an die Menschen der gesamten Welt

„Ich fordere die Menschen auf, die Augen zu öffnen für die potenzielle Bedrohung und die künftigen Schäden für unser Leben und unsere Freiheit.

Ich möchte alle Menschen aus allen Lebensbereichen ermutigen, an unserer Seite zu stehen und die European Citizens‘ Initiative zu unterzeichnen, sobald diese für den Unterzeichnungsprozess freigegeben wird und wenn Sie aus einem EU-Mitgliedsstaat kommen. Beziehungsweise eine ähnliche Aktion auf Ihrem Kontinent zu starten.

Darüber hinaus bitte ich unsere Mitmenschen auf der ganzen Welt herzlich darum, sich an den Bemühungen zu beteiligen, die Machtergreifung durch Institutionen zu entlarven, welche nicht durch die Bürger gewählt wurden und die eindeutig nicht zum Wohle der Menschen arbeiten.

Ich ermuntere die Menschen, den Prozess der Massenhypnose zu verlassen und in einen Zustand der individuellen Resilienz zu gelangen, was automatisch zu einer großen, resilienten Masse führen wird.

Wenden Sie sich an an Ihre Gemeinden und Politiker. Machen Sie denen klar, was gerade vor sich geht.“

Die kritische Masse

„Die ECI wird die Menschen darin unterstützen, ins Handeln zu kommen. Wir sind viele und werden schon bald noch so viel mehr sein.

Ich möchte J. Edward Griffin zitieren. Er sagte, dass jede Veränderung in der Geschichte durch 10 bis 15 Prozent herbeigeführt wurde. Wir sind schon jetzt weitaus mehr. Wir haben die kritische Masse erreicht.“

Zeit des Wandels

„Menschen aus allen Lebensbereichen sind eingeladen, sich zusammenzuschließen. Denn jetzt ist die Zeit für die Impulsgeber des Wandels gekommen, für die Samensetzer und die Boten der Wahrheit. Für die unabhängigen Medien, die den Mut haben, den Weg zu bahnen. Für die Filmemacher, die die Lügen aufdecken, um unseren Geist zu befreien. Für die Sänger und Liedermacher und Poeten, um über die Freiheit zu singen und zu schreiben. Für die Künstler, um ein neues Weltbild zu erschaffen. Für die Rechtsgelehrten, die Ehrlichkeit und Integrität vertreten. Für die Weisheit der Heiler, Lehrer und Ratgeber, die uns daran erinnern, dass sich die Wahrheit im Innern befindet, wenn wir nur die Augen öffnen und hinschauen.

Jetzt ist die Zeit, um zu erkennen, dass das Licht mächtiger ist als es die Dunkelheit je sein könnte und dass es unsere Widerstandskraft tief im Innern nährt.

Unabhängige Medien sind ein Schlüsselfaktor und überaus bedeutend. Danke an alle Medienunternehmen, danke an die unabhängigen Medien für die Verbreitung wichtiger Informationen und für die Berichterstattung über die heutige Auftaktveranstaltung.“

„Sound of Freedom“

„Wir müssen die Lautstärke des ‚Sound of Freedom‘ in so vielen Bereichen erhöhen. Ich möchte meine Rede mit einer Einladung an alle dort draußen beenden, auf einen Film zu achten, der auf einer wahren Begebenheit basiert und exakt diesen Titel trägt: The Sound of Freedom. Er feiert heute, am 4. Juli, Premiere.

Und bitte merken Sie sich diesen Termin vor: Wir laden alle Menschen aus Europa und der ganzen Welt herzlich ein, zu unserer Demonstration ‚Europa für Vertrauen und Freiheit‘ am 1. Oktober 2023 nach Wien zu kommen. (…)“

Wer hätte geglaubt, jemals ein derartiges Fanal aus Brüssel zu vernehmen? Es ist fast wie ein Wunder, und angesichts der weltweiten Entwicklungen, die hinter den täglichen brachialen Schlagzeilen zu erkennen sind, ist davon auszugehen, dass es nicht das letzte sein wird.

**

Tara Grimm hat in Berlin, Prag und Lissabon studiert. Immer auf der Suche nach der Bedeutung hinter dem Wort, nach der Botschaft hinter dem Symbol, nach der Geschichte hinter der offiziell niedergeschriebenen Geschichte, ist sie seit Juli 2023 auch als Gastautorin bei PP tätig.

***

MIT EINEM KLICK KÖNNEN SIE DIESEN BLOG UNTERSTÜTZEN:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung