Neue App sorgt nebenbei für klareres Denken

Mehr Kreativität, bessere Stimmung, kleine Aha-Momente im Alltag – und das ohne Seminar, ohne Anmeldung, ohne Kosten. EQ365 ist eine App, so nützlich wie ein „kleiner Professor“ für die Jackentasche: Sie stellt Fragen wie ein guter Freund, begleitet ohne Kritik, bringt Klarheit in Gedanken und Gefühle und zeigt, wie wenig Input schon viel bewirken kann.

Und: Die App muss nicht installiert werden, sie läuft direkt im Browser.

Die Methode ist verblüffend einfach: Alle fünf bis 30 Minuten erscheint auf dem Handy oder PC eine von 62 kurzen Fragen. „Wie fühlst du dich gerade?“ – „Welche Idee geht dir durch den Kopf?“ – „Was hält dich zurück?“ Die Antwort: ein Wort oder ein Satz. Fertig. Und wer keine Zeit hat, überspringt diese Frage.

So entstehen täglich bis zu 20 kleine Stopps im Kopfkarussell. 140 Antworten pro Woche ergeben ein persönliches Stimmungsprotokoll, ein Schatz an Gedanken, der sonst im Alltag verloren ginge. Alles bleibt privat: Kein Chef, keine Partnerin, niemand sonst hat Zugriff. Keine Registrierung, keine E-Mail ist erforderlich.

Wer eine Auswertung seines Stimmungsprotokolls wünscht, kann es bei ChatGPT hochladen und dort eine erstaunliche Analyse erhalten: Wo liegen die Stärken? Wo gibt es Potenziale für Entwicklung?

EQ365 läuft direkt im Browser, anonym und kostenlos. Dahinter steckt psychologisches Know-how: winzige „Mikroschritte“, wie Psychologen sie nennen, führen fast nebenbei zu geistiger Frische. So erlebt der Anwender mehr Klarheit im Beruf und mehr Gelassenheit im Privatleben.

Kostenlos ausprobieren unter: http://www.info333.de/eq

Psychologische Grundlagen der Entwicklung:

https://www.info333.de/eq/Psychologie