„Krieg gegen das Bargeld“ ist Spiegel-Bestseller

Brandaktuell und jetzt auf der Spiegel-Bestsellerliste: Hakon von Holsts Buch „Krieg gegen das Bargeld„.

In Europa verfällt die Infrastruktur des Bargelds, des bevorzugten Zahlungsmittels der untersten Einkommensschicht und derer, die ihre Privatsphäre schützen wollen. Banken schließen Filialen und bauen Geldautomaten ab. Ladenbetreibern wird der Aufwand für den Geldtransport zu groß. Der Handelsverband Deutschland warnt, der Bargeldkreislauf drohe »zusammenzubrechen«

Augenscheinlich gibt es nur eine Ursache: Digitales Bezahlen mit Karte oder Handy ist bequem und überzeugt immer mehr Menschen. Eine natürliche Entwicklung? In dem neuen Buch »Krieg gegen das Bargeld« erwartet Sie eine unbequeme Wahrheit. Großunternehmen aus der Finanzwirtschaft erklärten dem Bargeld wortwörtlich den Krieg. Als Waffe dienen Schmutzkampagnen. Angeblich sind Banknoten mit Bakterien und Viren verseucht. Aktuell geht PayPal zum Angriff über: anonyme Anti-Bargeld-Slogans an deutschen Bushaltestellen und Bahnhöfen. Und was noch unwahrscheinlicher ist: Selbst in der hohen Politik trafen die Anti-Bargeld-Lobbyisten auf Zuspruch.

»Krieg gegen das Bargeld« steigt auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste ein – unter den Taschenbüchern im Segment Sachbuch.

