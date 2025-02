Trump zu Selenskyj: „Du riskierst den Dritten Weltkrieg!“

(David Berger) Selenskyj wird von Trump und Vance öffentlich zusammengefaltet, fällt diesen dauernd wie ein schlecht erzogener Jugendlicher ins Wort. Erschrocken nahm Selenskyj Trumps Zusage zur Kenntnis, dass das Endde des Krieges in seinem Land „ziemlich nahe“ sei. Er werde sich auf keine Kompromisse mit Moskau einlassen, so Selenskyj trotzig. Was Trump sichtlich erboste. Damit dürften auch die Tage Selenskyjs in der Kiewer gezählt sein.

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der immer noch nicht sagen kann, wo die 77-Milliarden Hilfsgelder aus den USA abgeblieben sind, vor laufenden Kameras bestimmt und klar kritisiert: „Du bist in keiner Position uns zu diktieren … du spielst mit dem Leben von Millionen Menschen … du riskierst den dritten Weltkrieg … und dein Verhalten ist völlig respektlos gegenüber den USA!“

Wenn Sie da heil herauskommen, nur mit uns!

„Ihr Land steckt in großen Schwierigkeiten. Ich weiß, dass Sie nicht gewinnen werden. Sie werden das hier nicht gewinnen. Sie haben eine verdammt gute Chance, da heil rauszukommen, wegen uns“, so Trump weiter.

JD Vance sprang Trump bei, indem er Selenskyj freundlich klarzumachen versuchte: „Herr Präsident, bei allem Respekt. Ich finde es respektlos von Ihnen, ins Oval Office zu kommen und zu versuchen, vor den amerikanischen Medien zu verhandeln … Gerade jetzt, wo Sie herumlaufen und Wehrpflichtige an die Front zwingen, weil Sie Personalprobleme haben, sollten Sie Präsident (Trump) dafür danken, dass er versucht, die Situation zu verbessern.“

Trump beendete den Austausch schließlich mit den Worten: „Ich denke, wir haben genug gesehen“…

Uiuiui, gleich gibt es einen Brawl. 100 Crypto Pepe’s auf Trump! 😂 pic.twitter.com/f6ubXJnWHq — Luetzow (@LuetzowQ) February 28, 2025

Unfassbare Dummheit

Der Journalist Manaf Hassan dazu: „Unglaublich! Das muss jeder gesehen haben. Geschichte wird hier geschrieben. Selenskyj & Trump/Vance liefern sich vor laufenden Kameras einen offenen Schlagabtausch … Es ist wirklich unfassbar, wie dumm Selenskyj ist. Er schadet seinem Land, hat es verkauft & ist bereit noch mehr sterben zu lassen. Das ist der Mann, den Deutschland & die EU seit Jahren mit Waffen & Geld beliefern.“

Der Vorwurf Trumps an Selenskyj, er riskiere leichtfertig den Dritten Weltkrieg, gilt im Übrigen auch für die nach wie vor lernunfähigen Politiker aus der EU, allen voran dem Gewinner der Bundestagswahl in Deutschland. Und natürlich all die anderen, die sich seit Beginn der letzten Phase dieses Krieges in Kriegsgeilheit versuchen zu überbieten… „Die EU und in besonderer Weise Deutschland haben sich komplett in eine taktisch-strategische Sackgasse manövriert…und der Rückweg ist auch versperrt“, so Florian Warweg.

PP ließ während des ganzen Ukraine-Konflikts vor allem Meinungen zu Wort kommen und macht Fakten bekannt, die aus den Mainstreammedien verbannt oder in ein schiefes Licht gerückt wurden.

