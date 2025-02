Polizei Bayreuth ermittelt: „Rechtsmotivierte Aufkleber“ aufgetaucht

(David Berger) Unter dem Titel „Aufkleber mit rechtem Inhalt am Röhrensee – Kriminalpolizei ermittelt“ ist die Bayreuther Polizei einem schweren Verbrechen auf der Spur. In der Region um den Röhrensee sollen mehrere Aufkleber mit „rechtsmotivierten Inhalten“ aufgefunden worden sein.

Im Polizeibericht heißt es: „Unbekannte brachten im Zeitraum von Freitag, den 7. Februar 2025, bis Montag, den 10. Februar 2025, mehrere Aufkleber mit politisch rechtsmotivierten Inhalten rund um den Röhrensee an. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Meldung kam von besorgten Bürgern

Zeugen meldeten, dass rund 40 bis 50 Aufkleber mit politisch rechtsmotivierten Inhalten an verschiedenen Stellen, unter anderem an Laternen und Schautafeln, rund um den Röhrensee angebracht worden waren. Die Stadt Bayreuth ließ die Aufkleber bereits entfernen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.“

Bewusstes Schweigen zu Inhalten

Eine Anfrage bei der Pressestelle der Polizei, die sehr freundlich beantwortet wurde, ergab, dass noch nicht klar ist, ob sich unter den verschiedenen „rechtsmotivierten“ Texten auch solche strafbaren Inhalts befinden. Dies werde derzeit ermittelt. Die Inhalte wolle man bewusst nicht veröffentlichen, um Nachahmungstätern nicht „Futter“ zu geben.

Ein Bekannter, der in Bayreuth lebt und den ich heute Morgen noch telefonisch erreichen konnte, berichtet, dass sich in Bayreuth seit vielen Jahren zahllose Aufkleber der linksextremen Antifa an Laternenmasten, in öffentlichen Toiletten, ja selbst in Bussen etc,. finden. Ähnlich, nur noch viel extremer ist die Situation in Berlin.

Einen Polizeibericht über entsprechende Ermittlungen dazu konnte ich nicht finden.