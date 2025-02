Die AfD steigt auf sensationelle 25 Prozent – Merz im Sinkflug

Nach einer Umfrage des renommierten Washington DC Democracy Institute stürzt die Union massiv ab und kommt gerade mal auf 27 Prozent. Die erfolgreiche AfD erzielt ein Rekordergebnis von 25 Prozent. Die SPD wird vom Institut mit 15 Prozent gemessen, die Grünen mit 13, das BSW mit sechs, FDP und Linke mit je fünf Prozent.

Zum Democracy Institute in den USA merkt der Independent an, es arbeite nach den Standards des British Polling Council und habe 2016 den Gewinn von Trump und 2022 den Wechsel von Black und Latino-Wählern von den Democrats zu Trump vorausgesagt. In Europa wäre es eines der wenigen Institute gewesen, die das Ergebnis des Brexit-Referendums und den Aufstieg von Marine Le Pen richtig prognostizierten…

