Parteitag Riesa: Die Polizeiführung paktierte mit der linksfaschistischen Antifa

(David Berger) Aus ganz Deutschland sind tausende Linksradikale und „Antifa“-Gewalttäter mit mehr als 200 Bussen, sehr wahrscheinlich auch indirekt finanziert mit Steuergeldern nach Riesa transportiert worden, um den AfD-Parteitag mit allen Mitteln zu verhindern.

Von unfassbaren Zuständen beim AfD-Bundesparteitag, der an diesem Wochenende in Riesa stattfindet, berichtet u.a. Thorsten Weiß, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und Teilnehmer: „Antifa blockiert die Straße. Polizei hat Anweisung von oben nicht zu räumen. Antifa kontrolliert Ausweise und lässt nur Anwohner durch. Polizei steht untätig daneben. Sabotage des CDU geführten Innenministeriums“.

Ähnlich auch Christoph Berndt: „Mit freundschaftlicher Duldung durch die Behörden übernimmt die Antifa die Kontrolle über Riesa. Sie bestimmt, wer passieren darf und wer nicht. Die Polizei ist nicht zu sehen. Illegale Straßensperren – niemanden kümmert es. In Riesa arbeiten Polizei und Antifa gemeinsam gegen die Versammlungsfreiheit.“

Weidels Wagen angegriffen

Betroffen scheint u.a. auch Alice Weidel zu sein, deren Wagen von der AfD extrem gewalttätig blockiert wird:

Alice Weidel wird von der Antifa an der Durchfahrt zur Halle behindert. Ihr Auto wird angegriffen. Polizei räumt gewaltsam die Sitzblockade! #Riesa #rie1101 pic.twitter.com/y2fp0zWm8Q — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) January 11, 2025

Wo sind jetzt die selbst ernannten Kämpfer für die Demokratie?

Wegen Blockaden der Zufahrtsstraßen haben es – so der MDR – zahlreiche Delegierte der AfD noch nicht in die Halle geschafft. Die Antifa scheint inzwischen so frei zu drehen, dass sie sogar die Busse ihrer eigenen Demonstranten blockiert, weil sie denkt, dass dort Mitglieder der AfD anreisen wollen.

Auch der Landesvorsitzende der AfD, Jörg Urban zeigt sich entsetzt darüber, dass die antidemokratischen Aktionen der sog. „Antifa“ nicht durch die Kartellparteien verurteilt werden.

Mahnende Töne dagegen von Manuel Ostermann, dem Stellvertretenden ersten Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft: „Es zeigt sich erneut was Linksextreme unter der „Antifa-Flagge“ von Demokratie halten. Gar nichts … Völlig egal wie man zur AfD steht. Der Skandal ist kein demokratisch legitimierter Parteitag, sondern das gewaltbereite und antidemokratische Verhalten der linksextremistischen „Antifa-Gruppen“. Zum wiederholten Male. Ein erneuter Offenbarungseid dieser Personengruppen.“

Und an Jakob Blasel, dem Bundessprecher der Grünen Jugend, der keine Probleme hatte, beim demokratiefeindlichen Treiben mitzuwirken, gerichtet: „Euer Verständnis von Demokratie ist beachtlich beängstigend. Stärkt nur weiter Radikalität in unserer Gesellschaft. Ihr seid nicht die Lösung, sondern das Problem.“

Parteitag startet mit großer Verspätung

Der Parteitag kann so nur mit großer Verspätung starten. Doch bei der AfD gibt man sich zuversichtlich: „Die Verhinderung des Bundesparteitages der zweitstärksten Kraft Deutschlands hat mit Meinungsfreiheit oder Demokratie nichts mehr gemein. Aber: Davon lassen uns nicht unterkriegen – wir freuen uns auf den baldigen Start unseres Bundesparteitages in Riesa!“

Update 11.01.25, 13 h

Noch immer haben nicht alle Delegierte den Parteitag erreicht. Inzwischen hat der Parteitag dennoch mit zwei Stunden Verspätung angefangen. Und Alice Weidel einstimmig zur Kanzlerkandidatin der AfD gewählt.

Während draußen die Situation eskaliert, Journalisten werden gewalttätig angegriffen, nicht zum Parteitag durchgelassen, wie u.a. ein SWR-Journalist klagt. Eine Kollegin vor Ort schreibt: „Die Polizei ist jetzt schon nicht immer Herr der Lage! Der protestierende Mob ist unberechenbar.“ Roger Köppel fragt: „Eine Schande. Sie demonstrieren nicht nur gegen die Demokratie, sie wollen sie verhindern. Wo ist hier eigentlich der deutsche Verfassungsschutz? Wehret den Anfängen!“

Hier geht es zum Livestream, über den Sie den Parteitag verfolgen können:

