Meine erschütternde Erkenntnis des Gesprächs zwischen Elon Musk und Alice Weidel

Sie kann, allen Erwartungen zum Trotz, nicht übers Wasser laufen. Freund und Feind sind entweder enttäuscht oder beglückt. Das sollte doch wohl ausreichend Grund sein, dass man Deutschland endlich und wahrscheinlich endgültig, Friedrich Merz und Robert Habeck restlos zum Fraße vorwirft. Ein Gastbeitrag von Frank Helbig.

Seit Jahrzehnten demontiert und ruiniert diese Kaste von selbstgefälligen, bürger- und freiheitsverachtenden Minderleistern, sich dabei wie fette Maden am erwirtschafteten Wohlstand des Volkes labend, dieses Land.

Schreckliche Bilanz

Diese selbsternannten Hüter und alleinigen Wahrer der Demokratie zersetzen dieses Land und lassen es systematisch und vorsätzlich zerfallen. Sie verraten unsere Werte, und zerstören nachhaltig unser internationales Image. Sie vernichten gezielt und vorsätzlich, aus Machtgeilheit, Gier, Dummheit und ideologischem Fanatismus, unsere Infrastruktur, unsere Wirtschaft, unsere Energieversorgung, unser Gesundheits- und Bildungssystem. Sie lassen eine nicht enden wollende Invasion von Menschen zu, die uns in weiten Teilen verachten, sich nicht einbringen, sich weigern, sich an die Regeln und Gesetze zu halten und die unseren Wohlstand, auch den Sozialen, verzehren. Dieses Land wird skrupellos in die völlige Verelendung getrieben. Dabei ist es egal, ob das aus Dummheit oder Fanatismus geschieht. Das Ergebnis für die Einwohner bleibt gleich verheerend.

Die Meinungsfreiheit ist nur noch ein siecher Schatten, täglich mehr und totalitärer eingeschränkt. Siehe das Theater vor diesem harmlosen Gespräch. Wir werden von dieser Truppe von substanzlosen Dummschwätzern, Lügnern und Betrügern, ununterbrochen für dumm verkauft, skrupellos ausgeraubt und um unsere Lebensgrundlagen gebracht. Wir und unsere Kinder werden um unsere Zukunft betrogen, weil die täglich immer düsterer erscheint.

Selbstzufriedenes Nörgeln

Und was macht dieses Land des Wahnsinns anlässlich des Gesprächs von Alice Weidel mit Elon Musk, eines wie ich meine guten Gesprächs? Es echauffiert sich über das angeblich mittelmäßige Englisch von Alice Weidel. Es zerreißt sich die Mäuler über das vermeintlich seichte Gespräch. Es sucht mit einer Lupe, groß wie ein Fußballfeld, nach dem kleinsten Fehler der AfD Kandidatin, um sie dann mit Häme, großem Genuss und einer unübertroffenen Bosheit zu Carpaccio zu verarbeiten. Sie hat es doch tatsächlich nicht geschafft, die kühnen Erwartungen, zur höchsten Zufriedenheit aller Zuhörer zu 100 % zu erfüllen in diesem Gespräch. Selbstredend muss man sie dafür verachten.

Dieses Land und seine Bewohner werden seit Jahrzehnten nach allen Regeln der Kunst rektal mit einer Edelstahlklohbürste maltretiert. Offenbar steht aber eine große Mehrheit der Menschen genau auf diese Art der Behandlung. Na dann Attacke, wählt am 23. Februar wieder das, was ihr euch wirklich redlich verdient habt. Wählt genau die Leute wieder an die Macht, die auch genau zu dem macht, was ihr seid, zu Untertanen.

… und deutsche Bräsigkeit

Denn genau das seid ihr, maulende, unmündige, ängstliche und unterwürfige Untertanen…

Die einzige Chance, die einzige Hoffnung, die dieses Land, Stand heute noch hat, mag sie auch ungewiss sein, werdet ihr mit eurer deutschen Bräsigkeit wieder vertun. Wir wissen, was wir haben. Bleibt es wie es politisch wie es ist, dann werden wir gar nichts mehr haben. Keinen Wohlstand und keine Freiheit. Ich für meinen Teil halte das Risiko für einen Wechsel der Politik für sehr überschaubar und vernünftig.

***

Addendum (DB): Und dann war da doch noch der Mars…

Weil der Humor die letzte Waffe ist, die uns die Dummen und Mächtigen bis zum Ende und zu deren Verdruss nicht nehmen können, gibt es hier das Video, aus dem unser Vorschaubild stammt… Oder um Ralf Höcker zu Wort kommen zu lassen, der gestern am Ende des Live-Gesprächs twitterte: „150 EU-Beamte prüfen jetzt die Voraussetzungen der Zulässigkeit einer menschlichen Besiedlung des Mars.“

***

