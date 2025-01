Justin Trudeau: Der Untergang einer globalistischen Marionette

(David Berger) „Ich beabsichtige, als Premierminister zurückzutreten, nachdem die Partei ihren nächsten Vorsitzenden gewählt hat …“ – so Justin Trudeau. Mit diesen Worten kündigte einer der totalitärsten Young Global Leader, Kanadas Premierminister Justin Trudeau seinen Rücktritt als Parteivorsitzender der Liberalen und als Regierungschef an.

Der Mann, der kanadische Werte verraten, eine Nation gespalten und ein Erbe des Scheiterns hinterlassen hat. Der Young Global Leader, der Verständnis für das Abbrennen von 100 katholischen Kirchen alleine in seiner Amtszeit äußerte.

Trudeau, der SCHLECHTESTE Premierminister in der Geschichte Kanadas, tritt ab, wobei die Tragweite seiner globalistischen Agenda offengelegt wird. Seine Herrschaft brachte den Menschen, denen er eigentlich dienen sollte, Inflation, Zensur und Verzweiflung.

Sein Rücktritt ist nicht das Ende des Kampfes, sondern der Beginn der Wiedererlangung der Souveränität Kanadas.

So der bekannte Media Influencer Jim Ferguson in unserem Tweet des Tages:

„I intend to resign as Prime Minister after the Party selects its next Leader…“ – Justin Trudeau.

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 6, 2025