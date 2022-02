(David Berger) In Kanada spitzt sich die Lage stündlich zu: Auf Anweisung Trudeaus hat eine riesige Verhaftungswelle der Regierungskritiker begonnen, die sich öffentlich gegen sein Corona-Regime positionieren bzw. die Proteste unterstützen.

Die Polizei und andere Ordnungskräfte in Ottawa gehen gegen Demonstranten vor, die weiterhin rund um den Parliament Hill demonstrieren.

Die Sitzung des Unterhauses am Freitag wurde wegen des geplanten Polizeieinsatzes abgesagt. Einen Tag zuvor waren mindestens zwei der führenden Organisatoren der so genannten „Freedom Convoy“-Blockaden festgenommen worden, und weitere Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Polizisten aus Ontario und Quebec werden in Ottawa zusammengezogen

Am Donnerstag warnte Steve Bell, Interims-Polizeichef von Ottawa, dass ein Vorgehen gegen die Demonstranten, die vor dem Parliament Hill und in den Straßen der Innenstadt campieren, „unmittelbar bevorsteht“.

Bell sagte auf einer Pressekonferenz, dass sich Polizisten aus verschiedenen Teilen Ontarios und Quebecs den Beamten in Ottawa angeschlossen haben und dass sie absolut entschlossen seien, diese ungesetzliche Demonstration zu beenden.

Trudeau als neuer Hitler

Unterdessen hat der Tesla-Gründer Elan Musk Justin Trudeau wegen seines diktatorischen Vorgehens mit Adolf Hitler verglichen. Damit reagierte Musk „auf einen Bericht, wonach die kanadischen Behörden die Finanzinstitute aufgefordert haben, Kryptowährungstransaktionen zur Unterstützung der Demonstranten zu unterbinden. Am Montag hatte der Regierungschef sich auf Notstandsbefugnisse berufen, um gegen die Protestkonvois vorzugehen.

Die Behörden erhalten damit mehr rechtliche Möglichkeiten, um Demonstranten zu verhaften, ihre Lastwagen zu beschlagnahmen und die Finanzierung der Proteste zu unterbinden.“ (Quelle)

***

Als corona-kritischem Portal wird PP die Arbeit derzeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP