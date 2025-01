Magdeburg: Eltern des ermordeten André erheben schwere Anklage (Video)

(David Berger) In einem herzzerreißenden Video wenden sich die Eltern des 9-jährigen André, der bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ermordet wurde, verzweifelt an die Öffentlichkeit. Weil ihnen die für den Tod ihres Sohnes Mitverantwortlichen sogar noch den Zugang zu ihrem verstorbenen Sohn verweigern.

Seit Jahren rufen Politiker und gleichgeschaltete „Influencer“ in ihren Weihnachts- und Neujahrsansprachen sowie Predigten zu gesellschaftlichem Frieden, Verständigung und Überwindung gesellschaftlicher Spaltungen auf. In Wirklichkeit stehen sie aber für einen Staat, der sich immer feindlicher der eigenen Bevölkerung gegenüber, immer brutaler selbst ermächtigend machtgierig und herzlos zeigt. Am deutlichsten zeigt sich das im Umgang mit den Opfern, die sie zu verantworten haben.

Ärger über die Opfer statt die Täter?

So bereits bei den Opfern des Terroraktes vom Breitscheidplatz und den zahllosen Opfern von Migrantengewalt, die seit dem System Merkel zum Alltag wurde. So nun auch wieder angesichts des Terrors von Magdeburg. Statt leerer Beileidsformeln für die Opfer und ihre Angehörigen, schamlose Instrumentalisierung durch Fakenews („AfD-Anhänger“) sowie den Forderungen nach mehr Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung, Zensur der sozialen Netzwerke usw.

Nichts macht dies mehr deutlich als ein bewegendes Video, mit dem sich jetzt die Eltern Eltern des 9-jährigen André, der bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ermordet wurde, an die Öffentlichkeit wenden:

„Es ist schon schwer genug für uns alle. Wir sind jetzt bei Tag elf, und mit jeder Sekunde schwindet die Hoffnung …“

***

PP versucht seit mehr als 8 Jahren immer auch den Opfern der Migrationspolitik eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Wenn Sie diese Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung!)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!