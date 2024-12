(Michael Klein) Russen beeinflussen die Bundestagswahl, könnten die Bundestagswahl beeinflussen, könnten vorhaben, die Bundestagswahl zu beeinflussen, wie auch immer, die Bundestagswahlen gelten schon jetzt, wenn nicht das Ergebnis dabei herauskommt, das SPD und Grüne sich wünschen, als von fremden Mächten beeinflusst, denn wären sie nicht beeinflusst, die Lichtfigur Robert Habeck wäre Bundeskanzler geworden und SPD und Grüne hätten eine absolute Mehrheit.

Es gibt Leute, die sind so sehr in ihrem geistigen Gefängnis, das sie für ein Gehirn halten, eingesperrt, dass sie so einen Unfug glauben, dass sie glauben, ein Tweet auf X, ein Kommentar auf Telegram oder groß angelegte Versuche, die Wahlen zu beeinflussen, hätten einen Effekt auf Wähler, während sie selbst, ihre Politik der letzten Jahre, die Art wie sie sich geben, wie sie Bürger abkanzeln oder sich als Polit-Darsteller inszenieren, nur positiv, in keinem Fall negativ auf die Wähler wirken könne.

Und einmal ehrlich, wer einen so hervorragenden Denker wie Robert Habeck, diese Re-Inkarnation welchen Heilands auch immer, nicht wählt, der muss von fremden Mächten, von Dämonen in Gestalt von Putin beeinflusst sein.

Das ist die Kurzzusammenfassung des Bullshits, der in regelmäßigen Abständen über „Wahlbeeinflussung“ verbreitet wird.

Dass es tatsächlich Wahlbeeinflussung, Versuche, das Ergebnis der Wahlen zu beeinflussen, das Wahlverhalten von Bürgern zu manipulieren, gibt, können Sie hier weiterlesen: Beispiel für Wahlbeeinflussung – Gefahr für die Demokratie.