Täter von Magdeburg ist radikaler schiitischer Moslem, Mittäter legen falsche Fährten…

„As a bishop, it is my duty to warn the West! The barbarians are already inside the city“ – Robert Cardinal Sarah

(David Berger) Entgegen den Behauptungen der deutschen Presse ist Taleb Al Abdulmohsen kein ehemaliger muslimischer Atheist und auch kein Fan der AfD oder von Elon Musk. In Wirklichkeit ist er ein radikaler schiitischer Muslim, wie sein Name und zahlreiche Tweets und Chat-Leaks belegen, die auf arabischsprachigen Plattformen wie X kursieren.

Wenn ich mich mit Imad Karim unterhalten darf oder ihm zuhöre, muss ich immer an das Gespräch denken, das ich einen Abend lang in Düsseldorf vor vielen Jahren mit Peter Scholl-Latour führen durfte. Auch jetzt zeigt Imad Karim im Interview mit Helmut Reinhardt zu dem Blutbad von Magdeburg eine profunde Kenntnis der islamischen Welt und arabischen Sprache, die den Mainstream-Journalisten komplett abgeht.

Mittlerweile gibt es nach dem Attentat von Magdeburg fünf Tote und zahlreiche teils schwer Verletzte zu beklagen. Helmut Reinhardt spricht mit Imad Karim über das merkwürdige Profil des Täters, der schon im Jahr 2023 auf X davon sprach, zwanzig Deutsche umbringen zu wollen. Doch blieb eine Verfolgung und Beobachtung des Täters durch die Strafverfolgungsbehörden aus.

Die prominente deutsch-iranische Künstlerin und Ex-Muslima Maral Salmassi sieht das ähnlich. Auf X mahnt sie angesichts der perfiden und sich auf Fakenews stützenden Instrumentalisierung der Opfer durch Refugee welcome-Politiker:

„Entgegen den Behauptungen der deutschen Presse ist Taleb Al Abdulmohsen (Foto l.) kein ehemaliger muslimischer Atheist und auch kein Fan der AfD oder von Elon Musk. Auch wenn er diese Falschinformationen selbst verbreitet haben mag, stehen sie im Einklang mit der Praxis der Taqqiye, einer islamischen Doktrin, die Lügen und Täuschungen zur Förderung islamischer Ziele erlaubt.

In Wirklichkeit ist er ein radikaler schiitischer Muslim, wie sein Name und zahlreiche Tweets und Chat-Leaks belegen, die auf arabischsprachigen Plattformen wie X kursieren. Beunruhigenderweise wurden die deutschen Behörden von einer saudischen Frau auf seine Pläne aufmerksam gemacht, Massenmorde an Deutschen zu begehen. Tragischerweise ignorierte die Polizei ihre Warnungen.“

Despite claims made by the German press, Taleb Al Abdulmohsen is not an ex-Muslim atheist, nor is he a fan of the AfD or Elon Musk. While he may have spread this misinformation himself, it aligns with the practice of Taqqiye, an Islamic doctrine that permits lying and deception… pic.twitter.com/tU2tRS51Lr

— Maral Salmassi (@MaralSalmassi) December 21, 2024