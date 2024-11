Zahl der Todesfälle unter Corona-Geimpften steigt weiter

Wissenschaftler in Japan befürchten, dass die Zahl der Todesfälle in der geimpften Bevölkerung auch lange nach der Corona-„Impfung“ weiterhin steigt. Offizielle Daten der japanischen Regierung zeigen, dass die Zahl der Todesfälle nach der Einführung der mRNA-Injektionen Anfang 2021 sprunghaft angestiegen ist. Gastbeitrag von Dr. Peter F. Mayer

Nach Aufhebung der Gegenmaßnahmen der Regierung nach der offiziellen Beendigung der Pandemie hat sich die Rate an Todesfällen nicht verlangsamt, sondern ist weiter angestiegen. Und das, obwohl die Durchimpfungsrate in dem Land deutlich zurückgegangen ist.

Renommiertes Studienteam

Von einem japanischen Forscherteam wurde die Entwicklung der Sterblichkeitsrate während und nach der Pandemie in Japan untersucht. Die Forschung wurde von Dr. Hirokazu Tanaka und Kota Katanoda vom Nationalen Krebszentrum Institute for Cancer Control geleitet. Unterstützt wurden sie von Professor Shuhei Nomura von der Keio University und der University of Tokyo.

Die Ergebnisse ihrer von Fachleuten begutachteten Studie wurden im renommierten Journal of Epidemiology unter dem Titel „Changes in mortality during the COVID-19 pandemic in Japan: descriptive analysis of national health statistics up to 2022“ (Entwicklung der Sterblichkeit während der COVID-19-Pandemie in Japan: deskriptive Analyse der nationalen Gesundheitsstatistik bis 2022) veröffentlicht.

In dieser Studie wurden die Unterschiede bei der Gesamtmortalität und den ursachenspezifischen Veränderungen der Sterblichkeit in Japan beschrieben. Für die Studie verwendet das Team Vitalstatistiken des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt (MHLW), um die Auswirkungen der Pandemie auf die Sterblichkeitsentwicklung zu bewerten.

(…)

Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 6 %

Wie in vielen anderen Ländern, die stark geimpft sind, ist auch in Japan die Gesamtsterblichkeit in die Höhe geschnellt. Bei den Männern stieg die jährliche Gesamtmortalitätsrate pro 100 000 Einwohner von 1356,3 im Jahr 2021 auf 1437,8 im Jahr 2022.

Diese Zahlen bedeuten einen Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 6 %. Bei den Frauen stieg die jährliche Gesamtsterblichkeitsrate von 722,1 im Jahr 2021 auf 785,8 im Jahr 2022, was einem Anstieg von 6,5 % entspricht.

Im Vergleich zum Zeitraum 2020 bis 2021 trugen COVID-19 (+29,1 pro 100.000 Personen bei Männern und +13,4 pro 100.000 Personen bei Frauen), Senilität (+14,1 pro 100.000 Personen bei Männern und +12,5 pro 100.000 Personen bei Frauen), Herzkrankheiten, bösartige Neubildungen (bei Frauen) und „andere Ursachen, die nicht als Hauptursachen eingestuft werden“ wesentlich zum Anstieg der Gesamt-ASMR von 2021 bis 2022 bei.

Den ganzen Beitrag lesen Sie hier: tkp.at