Richtungsentscheidung in den USA

In den Medien wird der Wahlkampf fast ausschließlich mit den Personen geführt, und speziell in Deutschland wird ein Hass über Trump ausgekübelt, wie man ihn ansonsten aus finstersten Propagandazeiten kennt. Viel wichtiger aber wäre doch, wofür die Personen Trump und Harris stehen.

Krieg oder Frieden? Klimawahn oder Wohlstand? Wokismus oder Freiheit?

Die Parallelen zur AfD in Deutschland sind dabei frappierend und werden wunderbar durch zwei Cartoons der Seite ComicallyIncorrect.com beschrieben, geteilt und verlinkt nach Fair Use Prinzip:

Eine Regierung führt die ganze Welt in eine Katastrophe, bis hin zum dritten Weltkrieg, und ihre einzigen Argumente sind:

Es geht uns/euch gut,

wir werden alle (von uns selbst verursachten) Probleme lösen,

wählt keinesfalls das absolut Böse in Form von Trump/AfD, wählt stattdessen die „Demokratie“ also uns.

Wobei die Amerikaner, die älteste Demokratie der Welt, nicht so mediengläubig und manipulierbar sind wie die Deutschen, denn dort findet ein knappes Rennen statt zwischen der „Weiter so in die Katastrophe“-Partei und dem Volksvertreter Trump, der wieder Wohlstand und Frieden schaffen will, bzw. das wenigstens vorhat.

Wenn man keine Argumente hat, muss man hetzen

Politische Gegner als Staatsfeinde? Ja klar, man selber ist ja auch die „Demokratie“.

Ein Wikipedia-Artikel vergleicht Trump mit Faschisten. Entschuldigung, man muss Trump nicht mögen, man muss seine Politik nicht befürworten, aber er ist das glatte Gegenteil von einem Faschisten, nicht nur wegen seiner jüdischen Berater und jüdischem Schwiegersohn.

Über 200 handverlesene „Experten für psychische Gesundheit“ warnen vor Trump. Was für eine Inszenierung. Auch das hat Tradition im Sozialismus: man steckt politische Gegner in die Irrenanstalt.

Duo des Schreckens, Duo des Teufels usw. konnte man in deutschen Medien lesen. Was aber ist mit der Verstrickung der Biden- und der Clinton-Familie mit dem Finanzkapital? Unter der Regierung von „Demokraten“ ist die Anzahl der Milliardäre regelrecht explodiert.

Elon Musk hat eine „Kloake“ der freien Meinungsäußerung geschaffen?!

Folgerichtig? Wenn man Zensur abschafft, entsteht eine Kloake? Oder meint man, dass alles, was Musk anpackt, zur „Kloake“ wird? Soviel Hass …

Und umgekehrt die Heiligsprechung der Herrschenden

Ist das eventuell ironisch gemeint? Nein, die meinen das ernst. Auch Obama wurde ja schon als Messias gefeiert, egal, in welch epochalem Ausmaß er scheiterte, die USA in die Zahlungsunfähigkeit trieb, als Friedensnobelpreisträger Kriege führte. ER war der neue Messias der Politik.

Ein Orden für Biden?

Zum Abschluss ein unfassbar skurriles Ereignis. Biden bekommt von Deutschland einen Orden. Wofür? Für die Sprengung von Nordstream? Für die Verwicklung Europas in einen Krieg, der eigentlich ein Ideologie- und Machtkrieg zwischen den USA und Russland ist, und sekundär ein Riesengeschäft für die USA? Das erinnert an Diktaturen, wo schleimige Untertanen ihre Herrscher mit Orden behängen, um das Ego dieser Tyrannen zu streicheln.