Hören Sie die famose Gouverneurin von South Dakota, die Geschäfte und Schulen nicht einen Tag lang schloss: „Nicht Covid hat die Wirtschaft zerstört. Die Regierung tat es!” Welch Kontrast zu unseren Lockdownern, die sich nun winden, sie hätten das Beste gewollt. So Prof. Stefan Homburg in unserem Tweet des Tages.

Und weiter: Hintergrund: In den USA lag die Zuständigkeit für Lockdowns allein bei den Gouverneuren. Woke Staaten wie Kalifornien handhabten es ähnlich wie wir, Florida beendete die verheerende Lockdownpolitik nach drei Monaten. Und Kristi Noem, der das Wohl der Kinder besonders am Herzen lag, hielt Geschäfte und Schulden durchgehend offen. Bei uns haben sich die MPs verzwergt. Statt ihre Kompetenzen eigenverantwortlich wahrzunehmen, ließen sie sich in MPKs von Merkel einheitliche Politiken diktieren, schädigten die Wirtschaft und verheizten die Kinder.

Wissenschaftlich interessant ist South Dakota, weil es seinem Nachbarn North Dakota in Fläche und Einwohnerzahl ähnelt. North Dakota verhängte die üblichen brutalen Lockdowns, ohne bessere Ergebnisse zu erzielen.