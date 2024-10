Von der Leyen empört über unkontrollierte Einwanderung

(David Berger) Nein, das ist keine Satire. Aber eben auch kein Hoffnungszeichen. Denn das Echauffieren der zweifelhaften Dame richtet sich nicht gegen die komplett aus dem Ufer laufende Invasion von Arabern, Afghanen und Afrikanern in Europa. Nein, sie glaubt, Viktor Orbán dafür rügen zu müssen, dass er die Einreise für Bürger der Russischen Föderation und Weißrusslands nach Ungarn erleichtert hat.

Unser Tweet des Tages: „EU-Kommission Präsidentin Von der Leyen hat den ungarischen Ministerpräsidenten Orban wegen der erleichterten Einreise für Bürger der Russischen Föderation und Weißrusslands gerügt:

„Wie ist es möglich, dass die ungarischen Behörden russische Staatsbürger ohne zusätzliche Sicherheitskontrollen in das Gebiet unserer Union einladen! Aus diesem Grund stellt die neue ungarische Visaregelung ein Sicherheitsrisiko dar. Nicht nur für Ungarn, sondern für alle Mitgliedsländer“.

Sie äußerte sich auch unzufrieden darüber, dass die ungarischen Behörden der chinesischen Polizei erlauben, im Land zu operieren. Sie sagte, es handele sich um ein „Schlupfloch für ausländische Einmischung“.

Dass gerade sie sich über unkontrollierte Einwanderung empört, obwohl jeder weiß, dass die EU seit Jahren das Asylrecht mit Füßen tritt, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten…“

Orbán konterte von der Leyens Hypokrisie, die inzwischen weite Teile der EU prägt: „Wir sind nicht in der EU wegen dem, was sie ist, sondern wegen dem, was sie werden kann.“ und er warnte ausdrücklich vor der Art von Migration, die das Ideal von der Leyens zu sein scheint.

Und ergriff dabei das Wort für Juden und Homosexuelle:

„Die illegale Migration hat in Europa zu einer Verstärkung des Antisemitismus, zu mehr Gewalt gegen Frauen und zu Homophobie geführt.“

– Ein Einsatz für die Menschenrechte, der erstaunlicherweise mit einem völlig durchgedrehten Sozialisten, der auf Orban losging und vom Sicherheitspersonal abgeführt werden musste, mit üblen Zwischenrufen und schließlich mit einem störenden Gesang der Linksextremen im EU-Parlament quittiert wurde.

In kompletten Kontrast zu dem Einsatz Orbáns für die Menschenrechte standen die Vorwürfe des wenig begnadeten Manfred Weber, des Vorsitzenden der christdemokratischen EVP-Fraktion. Er verurteilte die Friedensbemühungen Orbáns im Hinblick auf den Ukrainekrieg scharf: „Es war eine große Propagandashow für die Autokraten und jene, die unsere Art zu leben, ablehnen.“

Viele werden nun fragen, was mein Weber mit „unserer Art zu leben“: Die „Art zu leben“ eines „Christ-Demokraten“ (beides in Anführungszeichen!) scheint darin zu bestehen, die Bürger durch Zensurmaßnahmen einzuschüchtern, Kriege durch Waffenlieferungen zu verlängern und vom christlichen Geist inspirierte Politiker zu beleidigen…

Ich bin nicht nur ins Europäische Parlament gekommen, um das Programm von HU24EU

vorzustellen, sondern auch, um Alarm zu schlagen. Europa steckt in Schwierigkeiten! Es ist Zeit zu handeln!

I came to the European Parliament not only to present the program of @HU24EU, but to sound the alarm. Europe is in trouble! It’s time to act! pic.twitter.com/a4R1kqUhpR

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 9, 2024