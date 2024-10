Weltweiter Jubel: Trump feiert Musk als „Retter der Meinungsfreiheit“

(David Berger) Trump stellt Elon Musk auf seiner Wahlkampfveranstaltung im bedeutungsschwangeren Butler (Pennsylvania) vor, der springt voller Elan auf die Bühne und die Menge bricht in Jubel aus … und weltweit jubeln alle mit, denen die Meinungsfreiheit in diesen immer totalitärer werdenden Zeiten wichtig ist. Die woke Blase weltweit, besonders in Deutschland bekommen Schnappatmung.

Ein Augenblick, der in die Geschichte der USA eingehen wird und den man gesehen haben muss: Trump bringt Elon Musk auf die Bühne mit den Worten: „He saved free speech: er hat die Redefreiheit gerettet.“ Das Ganze ereignete sich gestern im Bundesstaat Pennsylvania, wo Trump den X-Macher Elon Musk auf der Wahlkampfbühne begrüßte, der von der Riesenmenge begeistert empfangen wurde.

„Er hat die Redefreiheit gerettet“

„Wir fühlen uns geehrt, dass einer der Menschen, die uns helfen werden, diese unglaubliche Zukunft zu gestalten, heute Abend bei uns ist. Und er ist ein wirklich unglaublicher Mann. Und das sage ich nicht so oft.

Sein Name ist Elon Musk. Er hat die Redefreiheit gerettet. Er hat so viele verschiedene großartige Dinge geschaffen… komm herauf, Elon!“

Nach einem Sprung in die Menge tritt ein strahlender Musk an das Mikrofon heran.

„Jetzt ist Amerika die Heimat der Tapferen“

„Es ist eine Ehre, hier zu sein“, sagt Musk. „Und wissen Sie, der wahre Test für den Charakter eines Menschen ist, wie er sich unter Beschuss verhält. Und wir hatten einen Präsidenten, der nicht einmal eine Treppe hinaufsteigen konnte, und einen anderen, der mit den Fäusten pumpte, nachdem er angeschossen wurde. Kämpfen, kämpfen, Blut im Gesicht. Jetzt ist Amerika die Heimat der Tapferen.“

Elon Musk weiter: „Ich denke, diese Wahl ist die wichtigste Wahl unserer Zeit. Dies ist keine gewöhnliche Wahl. Die andere Seite will Ihnen die Redefreiheit nehmen. Sie wollen euch das Recht nehmen, Waffen zu tragen. Sie wollen Ihnen das Recht nehmen, effektiv zu wählen. Es gibt jetzt 14 Staaten, die keinen Wählerausweis verlangen. Kalifornien, wo ich früher gelebt habe, hat gerade ein Gesetz verabschiedet, das den Wählerausweis für die Wahl verbietet. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wahr ist. Wie soll man also eine gute, ordnungsgemäße Wahl durchführen, wenn es keinen Ausweis gibt? Das ist sinnlos.

Redefreiheit ist das Fundament der Demokratie

Und Redefreiheit. Redefreiheit ist das Fundament der Demokratie. Und wenn die Leute nicht wissen, was vor sich geht, wenn sie nicht die Wahrheit kennen, wie können sie dann eine informierte Wahl abgeben? Die freie Meinungsäußerung ist die Voraussetzung für die Demokratie. Deshalb gibt es den ersten Verfassungszusatz. Und der zweite Verfassungszusatz (das Recht, Waffen zu besitzen) soll sicherstellen, dass wir den ersten Verfassungszusatz haben.“

Dank an die Gottesmutter für die Rettung

Ein weiterer Höhepunkt, der hier nicht verschwiegen werden soll, war der Gesang des „Ave Maria“ zum Gedenken an die wunderbare Rettung Trumps bei dem Attentat auf ihn wenige Wochen zuvor an genau jenem Ort, an dem er gestern stand… In den Wochen davor hatte Trump mehrmals auf aktuelle Marienfeste der katholischen Kirche hingewiesen und sein Vizepräsidentschaftskandidat vor dem Rededuell mit Walz ein berühmtes Gebet des großen Kirchenlehrers hl. Thomas von Aquin gesprochen.

Powerful! Ave Maria being sang at Donald Trump’s rally in Butler, Pennsylvania, where he survived an assassination attempt a few weeks back. pic.twitter.com/RbdsFKTI0F — Sachin Jose (@Sachinettiyil) October 6, 2024

