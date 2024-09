Politiker & deren Medien: Wie viel Verlogenheit wollen wir uns noch gefallen lassen?

(David Berger) Nie in der Geschichte der Bundesrepublik war der Großteil der Politik und Medien so verlogen wie nach dem Linksrutsch unseres Landes. Wer glaubt, das wäre jetzt im Brandenburg-Wahlkampf anders oder würde sich in den kommenden Monaten vor der Bundestagswahl ändern, ist naiv. Schon rüsten sich alle möglichen, von der Bundesregierung fett gefütterten NGOs für ihren verlogenen Einsatz.

Wenn man in der gegenwärtigen Migrationsdiskussion einen roten Faden sucht, dann dürfte der am ehesten in dem Konrad Adenauer zugesprochenen Motto „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ zu finden sein.

Ein Motto, das sich besonders vor und nach Wahlen bei Politikern bewährt. Und zwar nicht nur, wenn man an die Wahlerfolge der Wagenknecht-Partei denkt. Sondern auch, wenn man sich die bleibend hohen Zustimmungswerte für die nach wie vor gemerkelte, linksgrün abgestürzte Brandmauer-Union und die Tatsache, dass eine perfide Versagerpartei wie die Grünen noch immer nicht unter 5 % liegen, ansieht.

Für Grüne ist der Islam im Wahlkampf auf einmal „Gift“

Besonders auffällig hier eine Aussage der grünen Spitzenpolitikerin Katharina Dröge zum Thema Islam:

Noch vor nicht allzu langer Zeit eröffnete die Berliner Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen mich, weil ich den Auftritt einer muslimischen Aktivistin mit Burka bei einer TV-Show sehr vorsichtig kritisiert habe. Der Vorwurf: Volksverhetzung und Beschimpfung von Bekenntnissen.

Staatsanwaltschaft und „almans“

Da mir schon zuvor in den Medien mitgeteilt worden war, wie meine Chancen stehen, war mir klar, dass das, was von Leuten wie Dröge zu Wahlkampfzwecken kommt, anders beurteilt wird, als das, was „almans“ wie ich zu sagen wagen.

Ukraine: Herz der EU und korrupter Schurkenstaat

Dass die gleichgeschalteten Medien wie ihre Herren marschieren, scheint dabei auch keinen mehr zu wundern. Besonders auffällig war das bereits in der Berichterstattung zur heißen Phase des Ukrainekriegs, in der Staatsfunk und andere gleichgeschaltete Medien auf einmal zur ukrainischen Propagandastelle mutierten.

Das „Geschwätz von gestern“ wurde in den tiefsten Kellern der Archive vergraben – vertrauend darauf, dass das Gedächtnis eines durchschnittlichen ARD-Konsumenten ohnehin eine Halbwertszeit von etwa drei Stunden aufzuweisen hat.

Aber sehen Sie selbst, was Georg Restle noch vor etwa 8 Jahren zu dem US-Vasallenstaat der Ukraine zu sagen hatte:

Kommen Terroristen mit den Flüchtlingen?

Und nun in Sachen Migration wieder sehr ähnliche Phänomene. Diesmal aus der berüchtigten Welt der Staasfunk-Experten und -Augenzeugen. Und wieder ist es die Sendung „Monitor“, die hier ein sicheres Händchen für bibolare Störungsfunktionen hat. Der Terrorismus-Experte Peter R. Neumann, der 2015 bei Monitor behauptete, mit den Flüchtlingen würden keine Terroristen kommen, stellt jetzt fest, dass 70% der Terrorverdächtigen in Deutschland Asylbewerber oder Flüchtlinge waren.

Der Terrorismus Experte @PeterRNeumann, der 2015 bei Monitor behauptete mit den Flüchtlingen würden keine Terroristen kommen, stellt jetzt fest, dass 70% der Terrorverdächtigen in Deutschland Asylbewerber oder Flüchtlinge waren. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/kxNrNEwfKy — ÖRR Blog. (@OERRBlog) September 13, 2024

Zusammen mit Merkel & Co die Bevölkerung bewusst belogen

Die offensichtlich „neue Erkenntnis“ des Staatsfunk-Experten hat natürlich wieder einen politischen Hintergrund: 2019 war endgültig klar, dass die damalige Bundesregierung von de Maizière über Merkel bis hin zu Heiko Maas 2015 die Bevölkerung wider besseres Wissen im Hinblick auf die Terrorgefahr durch die offenen Grenzen belogen hat.

Wer bereits 2016 vor Kriegsverbrechern unter den Asylsuchenden warnte, wurde von der Süddeutschen als rechtsextremer Märchenerzähler beschimpft, Anfang 2017 musste Merkel dann indirekt zugeben, dass sie der Bevölkerung diese Tatsache verheimlicht hat. Und obwohl alle Bescheid wussten, tat man nichts gegen die Einwanderung von Tausenden an Kriegsverbrechern in unser Land (PP berichtete)

Also ein ganz ähnliches verantwortungsloses Vorgehen wie kurz darauf in der Covid-„Pandemie“. Spätestens seit Bekanntwerden eines Großteils der RKI-Files, kann man sicher davon ausgehen: Wider besseres Wissen und auf geradezu sadistische Weise belogen auch hier Politiker aus der Regierung und der Scheinopposition die Bevölkerung.

NGOs fett gefüttert aus Steuergeldern im Wahlkampf

Und immer flankiert von den Mainstreammedien, die zu puren Propaganda-Postillen verkommen sind. Wo sie ihrem Ruf als „Lügenpresse“ nicht gerecht werden, treten sie als „Lückenpresse“ auf, etwas wenn es um die Visa-Skandale im Baerbock-Ministerium oder um den Schleuserskandal in NRW geht.

Wer glaubt, das wäre jetzt im Brandenburg-Wahlkampf anders oder würde sich in den kommenden Monaten vor der Bundestagswahl ändern, ist naiv. Schon rüsten sich alle möglichen, von der Bundesregierung fett gefütterten NGOs für ihren verlogenen Einsatz:

Die Kampagnen-Orga @campact spendete im Zuge der Landtagswahl in Thüringen einen 6-stelligen Betrag @Die_Gruenen & rief zu deren Wahl auf. Gleichzeitig wird das #Campact-Tochterunternehmen @HateAid mit Mio-Summen vom Grünen-geführten @BMFSFJ gefördert. Ich wollte vom… pic.twitter.com/5Y16wirR84 — Florian Warweg (@FWarweg) September 13, 2024

***

Dieser Blog kämpft seit seinem Start vor mehr als 8 Jahren gegen die Zensur von Facebook und für die Meinungs- und Pressfreiheit. Wenn Ihnen diese Arbeit wichtig ist, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP